Máxima exigencia para el Fígaro

El CV Fígaro Peluqueros disputa un nuevo e importante compromiso en el Pabellón Pablos Abril de Taco (18:00 horas) . Tras confirmar su buen momento la pasada jornada ante el Feel Volley Alcobendas (1-3), las leonas deberán volver a mostrar sus garras ante el quinto clasificado de la Superliga Iberdrola, el CVB Barça.

Semana atípica la que ha vivido el conjunto tinerfeño tras la baja temporal por un cuadro vírico de su técnico y presidente, David Martín, quien apura su recuperación para volver lo antes posible a los banquillos. Con Ayoze Báez a la cabeza del cuerpo técnico blanquiazul, el Fígaro Peluqueros espera este fin de semana demostrar una vez más su fortaleza, sobre todo cada vez que actúa como local ante sus aficionados.

Consciente de la situación, el segundo entrenador de la escuadra blanquiazul manifiesta que "está claro que afrontamos un partido diferente. Echaremos en falta la ausencia de nuestro máximo dirigente pero esta semana las jugadoras han entrenado duro para poder dar lo mejor de cada una en estos momentos. Nos encantaría poder dedicarle una victoria a David y prolongar así la buena dinámica que hemos logrado cosechar en las últimas jornadas".

Un reto

No obstante, Ayoze Báez sabe que el encuentro de esta tarde no será un reto fácil para sus jugadoras. "Esperamos un duelo muy disputado. Aunque en Barcelona tuvimos la suerte de llevarnos el partido por la vía rápida (0-3), no debemos fiarnos ya que nos enfrentamos a uno de los primeros equipos de la tabla clasificatoria. El conjunto blaugrana tiene una plantilla muy potente, que con Marta Santos y Erika Kliokmanaite liderando el equipo, intentará ponernos contra las cuerdas, como ya lo intentó la pasada semana ante el líder de la competición, el Naturhouse Ciudad de Logroño (1-3)".