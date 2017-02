El Tenerife, en defensa de la plaza de ´play off´

Que no pare el buen momento del CD Tenerife. El conjunto chicharrero sale de nuevo hoy a escena para afrontar un encuentro de gran exigencia ante el Elche CF. Conscientes de lo que les ha costado alcanzar la zona de play off, los blanquiazules tratarán de no perder su lugar en la tabla e incluso, si los resultados del resto de la jornada se lo permiten, acercarse un poco más a las plazas de ascenso directo.

Invicto en su feudo desde hace más de un año y con solo una mácula, en forma de derrota, en su última docena de compromisos ligueros, el Tenerife presenta argumentos de peso para atribuirse la condición de favorito en el envite de esta tarde. Sin embargo, el potencial de su rival, así como su dinámica actual, invitan, cuando menos, a tomar todas las precauciones posibles. Porque la escuadra de Alberto Toril se siente en disposición de dar el salto a los puestos altos, para lo que ha contraído no pocos méritos en sus citas más recientes. Un empate en Vallecas (1-1) y una victoria ante el pujante Girona (1-0) avalan un Elche que llegó a la Isla con dos de sus refuerzos invernales, Fabián y Borja Valle, cedidos por el Betis y el Deportivo, respectivamente. Mientras que los que no han podido ser convocados para esta cita en el Heliodoro Rodríguez López a los lesionados Edu Albacar y Pedro Sánchez, además de Mandi y Matilla, bajas para toda la temporada. El cuadro ilicitano saldó con éxito su encuentro ante el Girona a partir de la eficacia defensiva que logró con una defensa más poblada de lo habitual. El preparador tinerfeñista José Luis Martí expresó ayer su duda acerca del dibujo que empleará Toril en este partido. Y es que está por ver si el técnico del Elche repite con tres centrales y dos carrileros o vuelve a una línea de cuatro atrás.

Sea cual fuere el planteamiento de los alicantinos, no parece que el once del Tenerife vaya a cambiar con relación al presentado el sábado pasado en el Sánchez Pizjuán. Aunque habrá una baja obligada, la de Aitor Sanz, imposibilitado como consecuencia de un esguince de tobillo. Su lugar podría ser ocupado por Vitolo, aunque Rachid Ait-Atmane tiene muchas opciones de debutar hoy como blanquiazul, si bien no parece muy probable que lo haga de inicio. El madrileño e Iñaki son las únicas bajas por problemas físicos, mientras que el recién incorporado Gaku Shibasaki tampoco se vestirá de corto porque, según Martí, necesita tiempo para adaptarse a su nuevo equipo y adquirir el ritmo de competición. El partido de hoy reúne todos los condicionantes para convertirse en un duelo interesante, contando con la vuelta al Heliodoro del exgoleador blanquiazul Nino.

El momento de enganchar aficionados

Después de alcanzar su mayor pico de asistencia en el anterior partido, el Heliodoro Rodríguez López aspira esta tarde a acoger una cantidad superior a los 11.462 espectadores que presenciaron en vivo el choque ante el Córdoba. Las promociones que ha implementado el CD Tenerife con el fin de atraer a más público al campo y los resultados del equipo blanquiazul, que le han servido para ocupar en la actualidad un puesto de play off de ascenso, pueden contribuir a que el estadio registre hoy un nuevo récord de afluencia de público esta temporada. Porque el momento dulce que vive el equipo chicharrero invita a ello.