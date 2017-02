Pablo Hasel desea que el avión del Betis se estrelle por apoyar a Zozulya

El rapero catalán Pablo Hasel ha publicado a través de su cuenta de Twitter un mensaje deseando que el avión oficial del Real Betis Balompié se estrelle por el apoyo que recientemente ha mostrado la plantilla del equipo a su hasta hace unos días compañero Roman Zozulya.





El 'tuit' publicado por el rapero Pablo Hasel contra la plantilla del Betis.

"A la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas,", es lo que ha escrito Hasel en Twitter.En otros 'tuits' también publicados por Hasel, se refiere a los jugadores como "y ha aludido a Zozulya como "

Basura de jugadores del Betis hablando de linchamiento contra el jugador nazi, linchamiento es lo que hacen los nazis. pic.twitter.com/1YbJkHZx2f ? Pablo Hasel (@PabloHasel) 3 de febrero de 2017

Como bien dice un compa, los mismos medios que critican a Trump, luego defienden a jugadores nazis o a nazis agresoras como "La intocable". ? Pablo Hasel (@PabloHasel) 3 de febrero de 2017

Zozulya se da hasta el lunes para tomar una decisión

El rapero Pablo Hasel fue condenado en 2014 por enaltecimiento del terrorismo por sus polémicos mensajes en las redes sociales. Asimismo, sus mensajes injuriosos contra la Corona le han llevado en varias a testificar ante la Justicia.Por su parte, el futbolista ucraniano Roman Zozulya vio frustrada su cesión hasta final de temporada por al Rayo Vallecano, cuando los ', el grupo radical asociado a la extrema izquierda y acérrimo seguidor del club, le acusaron de ser simpatizante de la causa nazi y exigieron que el traspaso no se llevara a cabo.Tras unos episodios deen las inmediaciones del estadio del Rayo e incluso una tensa conversación con el representante del jugador, el internacional ucraniano decidióy esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos.Los excompañeros de Zozulya no dudaron en comunicar en público su apoyo hacia el jugador y hacia su familia , dado el comportamiento "ejemplar" del futbolista durante su etapa en el conjunto bético.Zozulya ha asegurado este viernes quepor la actitud hostil "ni de los grupos ultras" del Rayo Vallecano que se han opuesto a su cesión "ni de nada" porque el fútbol es "toda" su vida, pero que si tiene que elegir entre fútbol y familia, "como cualquier persona" elige a los suyos.El delantero ha atendido este viernes a los medios de comunicación en la embajada de Ucrania en España tras la oposición de una parte de la afición del Rayo Vallecano a su cesión hasta final de temporada desde el Betis y ha confesado que la situación por la que ha atravesado, aunque no tiene temor alguno."Ayer me reuní con LaLiga y la AFE y me ofrecieron dos posibilidades: la primera, jugar en el Rayo y tendría toda la seguridad, para mí, para mi mujer, mis hijos.y me dijeron que no habría ningún problema. La segunda opción es volver al Betis pero sin jugar, solo para entrenar", señaló el punta de Kiev.Zozulya señaló que tieney decidir qué opción tomar y aseguró que en ello influirá "mucho" lo que le diga su familia que es lo que más le importa y que "hay mucho que pensar y que el lunes se sabrá".Desveló que, pese a las acusaciones de los ultras, no quisieron hablar con él "cara a cara" cuando se lo pidió porque, pese a que le acusaron e insultaron, él estaba dispuesto "a contestar sus acusaciones" y a rebatirlas."Me acusan de fascista por apoyar al ejército ucraniano contra los terroristas prorrusos y no lo soy. Estoy convencido de que si lo que ha ocurrido en Ucrania, hubiera sido en España, muchos españoles serían los primeros en ir a defender a su país, igual que yo a mi patria", explicó Roman Zozulya.Agregó que "si hubiera gente sin medicamentos ni ropa ni comida, muchos futbolistas españoles les ayudarían, porque defienden su país".