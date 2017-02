Martí: "Rachid está en condiciones de echar una mano en este partido"

José Luis Martí anunció en su comparecencia pública previa al duelo ante el Elche CF que "Rachid ha venido compitiendo y ya está en condiciones de echar una mano si es posible". "Lo normal es que esté dentro de la convocatoria y que pueda participar algún minuto", añadió el técnico blanquiazul acerca de las opciones de participar en la cita ante el cuadro alicantino del centrocampista cedido por el Sporting de Gijón.

Después de dejar entrever que podría introducir algún cambio en su once (uno será obligado por la lesión de Aitor Sanz), Martí insinuó que no significa mucho para él el hecho de que el Tenerife no haya encajado ningún gol en sus tres compromisos más recientes. Ya que es consciente que su equipo se encontrará "un rival que genera numerosas ocasiones" y que, por lo tanto, les va "a exigir mucho en defensa". Recordó que el Elche es "de los que anota bastantes goles pero también recibe los recibe".

Lo que espera el entrenador tinerfeñista es que su equipo mantenga la línea de juego, basada en "la dinámica, intensidad, solidez y equilibrio". Y confía Martí en que sus hombres sigan ofreciendo ese nivel de juego, pese a que esta ha sido una semana atípica por la llegada de nuevos efectivos a su plantilla. "No nos gusta que haya habido tanto revuelo pero me quedo tranquilo después de ver la intensidad de los jugadores en el entrenamiento", declaró.

El técnico mallorquín, eso sí, se encargará de controlar la euforia de sus futbolistas, dado que, como él mismo apunta, "el exceso de confianza es muy diferente a confiarse de que las cosas van a seguir saliendo bien". "Si no nos esforzamos en cada acción del partido al 120 por 100, evidentemente lo vamos a pasar mal", advirtió. "Esto está tan igualado que cualquier partido cambia por una jugada. Ahora llevamos una racha interesante y ojalá sigamos en ella, pero a lo mejor encajamos dos derrotas consecutivas, que dios no lo quiera", indicó, antes de expresar su convicción de que el Tenerife "hará un buen partido, con el apoyo de la afición".

Gaku Shibasaki tendrá que esperar

"Lo de Gaku Shibasaki es un proceso largo y necesita adaptarse", manifestó ayer José Luis Martí acerca del atacante japonés que el Tenerife acaba de contratar hasta final de la presente campaña. El entrenador del CD Tenerife trataba de explicar por qué no entrará aún el futbolista nipón en la convocatoria del conjunto chicharrero, para lo cual también señaló que Shibasaki "físicamente tiene que coger esa forma necesaria para competir". "Vamos a ir manejando los días e iremos decidiendo", agregó. Martí indicó que "a través del intérprete se le está intentado explicar las cosas".

El preparador balear advirtió de que "ha sido un momento de mucha tensión para todos, él está cambiando de cultura y hay que ir despacio y con tranquilidad para no cometer errores". Para finalizar diciendo lo que espera de él: "Es un jugador ofensivo que nos puede dar desequilibrio y continuidad en el juego. Lo podemos ubicar en la mediapunta o de mediocentro, también ha jugado por fuera, con lo cual es un futbolista que nos da alternativas y puede aportar mucho al equipo".