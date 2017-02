Rachid Ait-Atmane busca "disfrutar" del fútbol en Tenerife

Rachid Ait-Atmane (París, 4-2-1993) quiere reencontrarse con la felicidad que tenía cuando era protagonista en el Sporting de Gijón. Y ha elegidoel Tenerife para recuperar esas buenas sensaciones de antes porque el club insular "es un histórico" y en él ve el lugar idóneo para "disfrutar más del fútbol".

El centrocampista franco-argelino completó ayer el segundo entrenamiento con su nuevo equipo, donde, según comentó ayer el propio futbolista, sus compañeros y el cuerpo técnico le han "acogido muy bien". Reveló que antes de comprometerse con la entidad chicharrera tuvo "una conversación con Martí", quien le habló de su filosofía de juego. "Tenemos la misma visión del fútbol y ha sido muy importante eso para que decidiera venir", reconoció el profesional nacido en Francia. También desveló que antes de hablar con el director deportivo y el entrenador blanquiazules vio "algunos partidos del Tenerife". "Me gustó cómo juegan y creo que tienen un equipo capaz de hacer cosas grandes, el ascenso es una posibilidad", indicó antes de insistir en que ha venido a "jugar y disfrutar del fútbol". Eso sí, dice que "ojalá se pueda lograr el objetivo de subir a Primera División".

Rachid Ait-Atmane habló de su última etapa en el Sporting. Destacó Abelardo y su cuerpo técnico fueron los que le "dieron la oportunidad de disfrutar del mundo profesional", por lo que les estará "siempre agradecido". "Lo que pasa es que luego jugaba unas veces y otras no y a mi edad necesito continuidad, que creo que es lo que puedo tener aquí", agregó.

Rachid mostró su total predisposición para ser utilizado de inmediato por su entrenador. Y para ello recordó que "en el Sporting no estaba lesionado y entrenaba fuerte cuando no actuaba". "Me siento listo para jugar ya", señaló. Falta por ver en qué posición lo alineará Martí, aunque él confesó ayer que se siente cómodo "de mediocentro tanto defensivo como ofensivo, saliendo desde abajo". Lo que sí tiene claro es que ya sea en Primera o en Segunda ha de "trabajar fuerte" para que cuenten con él.



Una opción de compra de cuatro millones



Alfonso Serrano reveló ayer que el contrato de cesión de Rachid Ait-Atmane contiene una cláusula de compra tasada en cuatro millones de euros. El director deportivo del Tenerife confirmó que esa opción la pidió el club blanquiazul con el fin de "tener algo tangible sobre lo que luego negociar" en el caso de que quisieran quedarse con él en propiedad. Serrano reconoció que la operación se cerró "más tarde de lo previsto" por "un tema entre el jugador y el Sporting", si bien confesó que está "convencido" de que finalmente cristalizaría. El profesional pucelano aseguró que tanto él como el técnico José Luis Martí ha quedado "muy contentos" tras las últimas incorporaciones. Para finalizar asegurando que a partir de ahora se centrará en lograr las renovaciones de Cristo y Jorge, además de estudiar las situaciones de otros jugadores que cumplen contrato.