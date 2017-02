"La química del grupo", el secreto canarista para Tim Abromaitis

La unión como secreto del éxito. Así se podría resumir lo expresado por Tim Abromaitis en relación al buen momento por el que atraviesa el Iberostar Tenerife. "Tenemos un mezcla de todo, tanto de personalidades, como de habilidades en la cancha; todos nos caemos bien, somos buenos amigos y hay un gran química. Y eso se ve en la cancha, se nota que nos sentimos bien jugando juntos", expresa el norteamericano. El ala pívot explica también que el aurinegro es un conjunto "sin jugadores egoístas". "Creo que jugamos duro cada día, en defensa y en ataque, y por eso es difícil que nos ganen", considera igualmente.

Un ambiente casi idílico que el estadounidense espera no deje de traducirse en resultados positivos. "No sé hasta cuando seguiremos ganando; estamos en una buena racha y si seguimos jugando bien podremos ganar muchos más partidos", comenta Tim, para el que "estar segundos es una buena posición". "Aunque ahora nos vienen partidos complicados espero que sigamos en este puesto", añadió.

Como buena parte de la plantilla canarista, Abromaitis considera que la sobrecarga de partidos no ha redundado en una excesiva carga física de los jugadores, si bien Tim da la bienvenida al paréntesis de la Basketball Champions League. "No sé si estamos realmente cansados, pero creo que este descanso es bueno ya que nos permitirá centrarnos en cada partido de la Liga Endesa y entrenar un poco más. Además, se le podrá enseñar todo a Kirksay", comenta el interior aurinegro, que si bien no sabe "muy bien cómo juega" Tariq, muestra plena confianza en la labor del club. "Cuando el equipo hace fichaje así siempre ha sido un buen trabajo de Aniano y de los demás? Espero que nos ayude", dijo en referencia a la última incorporación de los isleños.

En relación al gran momento por el que atraviesa Aaron Doornekamp, a Abromaitis no le "sorprende nada" la impronta que viene dejando el canadiense en su debut en la ACB. "Ya me había enfrentado a él, es un buen jugador y lo está haciendo muy bien. Lo que vemos en los partidos lo hace cada día en los entrenamientos; tiene mucha experiencia y quizá esté en su mejor año", comentó sobre su compañero de equipo.