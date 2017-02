Gaku: "Me costará, pero confío en una buena adaptación"

Gaku Shibasaki defendió ayer en su presentación oficial como futbolista del Tenerife que "el nivel en Japón no es bajo", pero subrayó que con este cambio en su carrera deportiva quería "cambiar de ambiente y mejorar".

El nuevo jugador blanquiazul aseveró que no conoce mucho ni del club blanquiazul ni de la Segunda División, pero estima que en España "está la mejor liga del mundo" y que, por consiguiente, la exigencia en la competición de plata "también será grande".

"Intentaré estar en condiciones lo antes posible. Lo más importante son las victorias del equipo y yo quiero aportar para eso, así que no me marco un número determinado de goles ni asistencias. Me costará, pero confío en mi capacidad para adaptarme bien", concluyó.