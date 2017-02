El Challenge de España dejará de celebrarse en el campo del Tecina

La Gomera deja de albergar el Fred Olsen Challenge de España. Después de ocho años consecutivos celebrándose este torneo internacional, el paso previo de los profesionales al Circuito Europeo, en el campo del Tecina Golf, la Isla Colombina dice adiós a una cita que le ha servido de proyetor de su imagen al exterior durante todo este tiempo. Gonzaga Escuriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, confirmó ayer que esta prueba dejará de disputarse en La Gomera. El motivo, según explicó el propio rector de la institución nacional, obdece a que "debido a la dificultad que entraña a los jugadores desplazarse a La Gomera, los promotores de otros torneos no quieren intercambiar sus invitaciones con las de este challege". Y es que, tal y como apunta Escuriaza, "la Federación organiza un challege con ese objetivo, a fin de lograr tarjetas en otros torneos para los integrantes del Programa Pro Spain Team (que persigue la formación y la ayuda a los jugadores de golf de elite en sus primeros años en el campo profesional)". Ahora, no solo perderá La Gomera un recurso inmejorable de promoción de la isla sino que los jugadores canarios, cuyo ranking no les permite participar en un challenge, pierden ahora la oportunidad de hacerlo.