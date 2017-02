La Federación Canaria trabaja por un golf menos elitista

Extender aún más la práctica del golf en las Islas es el objetivo que se ha propuesto la Federación Canaria. Con su presidente, Álvaro Alonso-Lamberti, a la cabeza, la institución regional se ha empeñado en socializar un deporte que hasta la fecha se ha vinculado a un reducido y selecto grupo de jugadores en el Archipiélago. Y es que el alto coste del material que se utiliza en él y, sobre todo, del green fee (ticket de entrada) de los campos, lo convierten en una disciplina apta solo para personas con un elevado nivel adquisitivo.

Con motivo de la visita a la Isla de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de Golf, la Canaria y Turismo de Tenerife celebraron este miércoles un desayuno de trabajo en la nueva terraza de la Casa Club de Amarilla Golf. Al encuentro asistieron representantes (propietarios, presidentes o gerentes) de los campos de golf de Tenerife y La Gomera, así como de la junta gobierno y de los comités de la Regional.

En el acto, los presentes expusieron sus inquietudes a Ecauriaza, quien fue respondiendo casi individualmente a cada uno. Entre todos debatieron acerca de las carencias y posibilidades que existen en el golf en las dos islas allí representadas. En principio, las proyectos que se pretenden poner en marcha con el objetivo de integrar más el golf en la sociedad isleña, tienen que ver con la creacción de campos públicos en municipios que apuesten por esta idea, con el fin de instalar en ellos escuelas en las que tengan cabida todos los niños, con independencia de la situación económica de sus familias. La Federación Canaria, con el apoyo de la Española y de algunas instituciones públicas, pretende también introducir el golf en los colegios. Álvaro Alonso-Lamberti y Gonzaga Escauriaza coinciden en la conveniencia de promover esta modalidad deportiva entre los más pequeños, con el fin de "asegurar la renovación de los jugadores", así como de "acabar con el concepto que se tiene del golf como una actividad elitista", reconoce el presidente nacional. En este sentido, su homólogo en la Regional, ha confirmado que ya se han mantenido contactos con el Cabildo tinerfeño al objeto de ir avanzando en estos proyectos.



Adiós al Fred Olsen Challenge de España



Por otra parte, La Gomera dejará de albergar el Fred Olsen Challenge de España. Después de ocho años consecutivos celebrándose este torneo internacional, el paso previo de los profesionales al Circuito Europeo, en el campo del Tecina Golf, la Isla Colombina dice adiós a una cita que le ha servido de proyetor de su imagen al exterior durante todo este tiempo. Gonzaga Escuriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, confirmó este miércoles que esta prueba dejará de disputarse en La Gomera.

El motivo, según explicó el propio rector de la institución nacional, obdece a que "debido a la dificultad que entraña a los jugadores desplazarse a La Gomera, los promotores de otros torneos no quieren intercambiar sus invitaciones con las de este challege". Y es que, tal y como apunta Escuriaza, "la Federación organiza un challege con ese objetivo, a fin de lograr tarjetas en otros torneos para los integrantes del Programa Pro Spain Team (que persigue la formación y la ayuda a los jugadores de golf de elite en sus primeros años en el campo profesional)". Ahora, no solo perderá La Gomera un recurso inmejorable de promoción de la isla sino que los jugadores canarios, cuyo ranking no les permite participar en un challenge, pierden ahora la oportunidad de hacerlo.