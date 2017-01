Jornada clave para la llegada de los dos refuerzos pendientes

Día clave en el mercado de fichajes. Hoy se cierra el periodo invernal de altas y bajas y el CD Tenerife espera concretar las negociaciones que tiene abiertas para la incorporación de dos refuerzos: un centrocampista y un mediapunta. Por el primero de ellos ya hay acuerdo entre el club blanquiazul y el Sporting de Gijón para la cesión de Rachid, pero el jugador no ha dado su visto bueno. La llegada al banquillo astur de Rubi no ha cambiado la situación del mediocentro y su equipo entiende que necesita el rodaje y los minutos de juego que podría ofrecer José Luis Martí. Para el atacante, se mantienen las líneas abiertas, aunque la llegada del grancanario Tayron no hace tan imperativo esta contratación

En cualquier caso, los clubes podrán después de esta fecha fichar a jugadores que no tengan vinculación alguna con otro club. Un ejemplo fue la incorporación de Javi Lara la pasada campaña una vez cerrado el mercado invernal. El jugador cordobés recaló en el CD Tenerife tras quedar libre en el Atlético Calcuta.

Por otra parte, otro de los jugadores a los que se vinculaba con el CD Tenerife, el vasco Ager Aketxe, vestirá de amarillo tras el acuerdo de cesión al que llegaron el Athletic Club y el Cádiz de Álvaro Cervera.