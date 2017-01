Ferran Bassas: "Intento estar ahí siempre para lo que me necesiten"

Ferran Bassas es un hombre feliz. Ha encontrado acomodo en la Liga Endesa y además lo ha hecho en el conjunto revelación, el Iberostar Tenerife. Sus números no son espectaculares (3,16 puntos, 1,4 asistencias y 3,72 de valoración en los 11 minutos que disputa por partido) pero viene cumpliendo con su rol y él se muestra satisfecho. "Cuando yo entro intento ayudar en lo que Txus Vidorreta me pida y dar el máximo para que el equipo siga a un buen nivel. Estoy contento. Hay partidos en los que tengo más importancia, y otros en los que menos, pero intento siempre estar ahí para lo que me necesiten", señala el base barcelonés.

Y es que Bassas es plenamente consciente de lo complicado que resulta arañar minutos a los dos bases que tiene por delante de él, especialmente a un Rodrigo San Miguel que atraviesa un gran momento de forma. "El equipo tiene una calidad increíble y jugadores con mucha experiencia, y ahora Rodri está en un momento increíble y lleva bastantes partidos con mucho acierto, es un jugador muy importante", comenta sobre el aragonés antes de insistir en el que debe ser su papel. "Yo intento ayudar en lo que sea y aprender mucho de él. Si hay partidos en los que puedo estar más tiempo en cancha los aprovecharé, y si estoy pocos minutos también trataré de ayudar en lo que sea", recalca.

Más allá de su aportación individual para el Iberostar, Bassas admite que no se "imaginaba estar en esta situación y con esta buena dinámica". "Pero seguro que muchos jugadores del equipo tampoco lo pensaban a principio de temporada", añade, abogando por "aprovechar el momento y seguir luchando para alargarlo". Lo harán los aurinegros con más frescura, toda vez que el parón en la Basketball Champions League les evita doblar partidos en los próximos 15 días. "Al final vamos a tener una semana en teoría normal y con un par de días libres. Eso nos va a servir para descansar un poquito y aclarar la mente de cara al partido del domingo", explica el jugador catalán.

Un regreso a la normalidad que redundará en un beneficio más mental que físico. "Se ha controlado muy bien el tema de las cargas y los entrenamientos, dependiendo también de cómo eran los viajes. Hemos tenido lesiones pero muchas de ellas fortuitas y el equipo se encuentra bien", apunta Ferran sobre el segundo de los factores, y aunque considera que ahora la plantilla "podrá limpiar su mente", le busca también el lado positivo a los maratonianos desplazamientos de los últimos meses. "Ya estamos mentalizados, el grupo lo acepta y se lo toma como una manera de hacer más equipo", comenta igualmente. Un grupo al que ahora se une Tariq Kirksay. El objetivo de los que ya estaban, "ayudarle en todo lo posible para que se encuentre cómodo y ayude mucho".

Bassas, como el resto de la plantilla canarista, regresó ayer al trabajo para empezar a preparar el duelo del domingo contra el Joventut, "un partido especial" para Ferran, que volverá a medirse "contra el equipo en el que" jugó "desde pequeño", el Joventut de Badalona. "Tengo el mismo deseo de ganar que contra cualquier otro rival, aunque este es un partido muy importante para el equipo" porque a su entender no debe "tropezar en casa". Recela el base de la Penya, "ahora mismo un equipo que está muy bien trajado, muy agresivo en defensa y con jugadores con mucha calidad en ataque como Alberto Abalde y Albert Ventura, al margen de que dentro han dado un paso adelante con Jordan". "Juegan mejor que a principio de temporada y se encuentran en buena dinámica aunque los resultados no lo reflejen, por lo que será un partido complicado", añade finalmente el base canarista.