Aaron: "El MVP es un reflejo del buen trabajo del equipo, es mérito de todos"

Aaron Doornekamp piensa en clave colectiva. El jugador del Iberostar Tenerife habla de su galardón como jugador más valioso de la decimonovena jornada en la Liga Endesa (gracias a sus 17 puntos y 11 rebotes para 28 de valoración) y lo atribuye al buen momento del equipo; al tiempo que elogia el gran trabajo de sus compañeros. "Jugamos muy bien en Sevilla", asegura en declaraciones a la web oficial del club tinerfeño, www.cbcanarias.net. "Estuvimos muy concentrados jugando en equipo, movimos muy bien el balón y tanto Rodrigo, como Davin, Georgios y los demás, anotaron tiros importantes que nos mantuvieron arriba en el marcador", apunta. "Ser el MVP no creo que sea nada especial", agrega el internacional canadiense. "Lo cierto es que tenemos un buen equipo y jugamos muy bien al baloncesto. Afortunadamente, anoté muchos tiros y jugué bien, pero creo que es un reflejo del buen trabajo que hizo todo el grupo".

Cuestionado por el próximo compromiso del Iberostar Tenerife, que medirá a los aurinegros el domingo ante el Divina Seguros Joventut (Santiago Martín, 12:30 horas), Doornekamp advirtió de que "no será un partido fácil". "El Joventut", explicó, "es un equipo que ha estado jugando bien últimamente. A falta de cuatro minutos, ganaban de diez al Real Madrid en casa; y esta semana, en Fuenlabrada, estuvieron en la misma situación; así que son un buen equipo que juega bien al baloncesto". "Ahora", añadió, "tenemos esta semana para preparar el partido contra ellos y esperamos estar preparados para el domingo".

Su adaptación

Por último, Aaron habló sobre su temporada a título particular y volvió a hacerlo en clave colectiva. "Obviamente", dijo" este año las cosas nos están yendo muy bien a todos y a mí, individualmente". "No creo que mi buena adaptación a la Liga ACB se deba particularmente a que haya cambiado algo mi manera de jugar, sino principalmente a lo bien que estamos jugando como equipo. Trato de hacer lo que me dice el entrenador y además hemos hecho un gran baloncesto. Creo que nuestra manera de jugar es lo que nos está dando los éxitos que hemos conseguido hasta ahora", sentenció.