La novena posición ya queda a seis victorias de diferencia

Los play off, cada vez más a punto de caramelo. La excelente racha que acumula el Iberostar Tenerife ha permitido a los de Txus Vidorreta no solo consolidarse en la zona más alta de la tabla -con el primer premio de jugar la Copa del Rey como cabeza de serie-, sino que además está dibujando una situación casi inmejorable para que los laguneros acaben la temporada a lo grande. Y es que pese a haberse disputado solo dos jornadas de la segunda vuelta, y quedando todavía otras 15 por delante (14 partidos), el cuadro isleño ya huele las eliminatorias por el título. La afirmación, a simple vista, podría resultar más que atrevida, pero el balance de 14-4 que presentan actualmente los tinerfeños se ve reforzado por la brecha que ya existe con respecto a la novena posición.

Así, y tras la victoria del Iberostar en Sevilla y el tropiezo ayer del Fuenlabrada en Málaga, el cuadro lagunero tiene un colchón de seis partidos respecto a los primeros conjuntos que no lograrían entrar en los play off, en este caso Fuenlabrada y Bilbao. A eso hay que añadirle que a los madrileños ya le vencieron los de Txus Vidorreta por nada menos que 46 puntos (96-50) por lo que se antoja imposible que puedan ceder en el average particular. También tienen ganada esta batalla los isleños con el conjunto vasco, que en la segunda vuelta visitará el Santiago Martín, tras haber cedido en Miribilla por 81-91. Con dos partidos seguidos como local (Joventut y Gran Canaria) y en una liga de solo 32 encuentros, el Iberostar podría dejar casi cerrada su presencia entre los ocho primeros incluso antes de la Copa del Rey.