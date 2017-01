El Granadilla sigue su escalada

El Atlético Granadilla prolonga una semana más su racha y ya son trece semanas sin perder. El cuadro chasnero se llevó los tres puntos que consiguió en su visita al Maximino Bacallado, donde no obstante se encontró con un Esperanza que vendió muy cara la derrota.

Partido muy igualado en los primeros 45 minutos, de juego directo, con muchos saques de esquina y con muchas faltas. El Granadilla tocó más la bola tras el descanso y el Esperanza se dedicó a contener. El empate hubiese sido lo más justo, pero cuando el choque ya se moría Gallego acabó por establecer el 1-2 definitivo. Significar que el Esperanza se vació en el centro del campo.

Con cinco puntos sobre el descenso, los de El Rosario no pueden dormirse. Su próxima salida será a La Suerte, donde le espera un Cruz Santa siempre sólido cuando actúa de local.

Otro que está en racha es el Orotava. Y eso que los villeros no pasaron del empate este sábado ante Juventud Laguna, en un encuentro muy igualado y sin goles, en el que el conjunto de Rayco García dispuso de importantes ocasiones, en la segunda parte, para llevarse los tres puntos de Los Cuartos. Este resultado hace que ambos conjuntos se mantengan en la zona noble de la clasificación. No obstante, los pupilos de Alexis Jerez encadenaron su segundo empate consecutivo y son ya once jornadas sin perder.

Mientras, en la parte alta de la tabla Icodense y Güímar continúan con su particular duelo. El cuadro de Tasagaya se mantiene segundo la clasificación, pero empatado con el primero, después de derrotar al Portezuelo Tegueste por un trabajado 1-3.

El conjunto de Abraham Sánchez se adelantó en el marcador con el tanto obra de Juanma. Sin embargo, los güimareros lograron establecer la igualada superada la media hora, por mediación de Omar. Tras la reanudación, la escuadra de Adonay Martín se llevó los tres puntos de Los Laureles, merced a los tantos de Juanito y Chirri.

Por su parte, el cuadro de El Molino, que sigue líder, respondió a la victoria del Unión Güímar frente al Portezuelo Tegueste, y logró tres valiosos puntos en la visita del Atlético Tacoronte a El Molino. Los pupilos de David Alonso encarrilaron el partido con el tempranero tanto de Armiche. Los de Toño Dorta dispusieron de importantes ocasiones para irse al descanso con las tablas en el marcador. Sin embargo, los del Barranco Las Lajas acabaron pagando su falta de fortuna y sufrieron tres nuevos goles, tras el paso por vestuarios.

El Cruz Santa no pierde la estela al grupo de cabeza y solventó una difícil papeleta en su visita al recinto de Punta del Hidalgo para medirse al Laguna. La escuadra de Ignacio Marrero, que desaprovechó una buena oportunidad para ajustar las diferencias por la permanencia, se adelantó en el marcador en la primera parte, con el tanto obra de Salas. Tras la reanudación, los realejeros, que marraron en el primer período un penalti, voltearon el partido con un doblete del goleador Enma.

El San Lorenzo retornó al remozado Óscar Pérez con una valiosa victoria frente al Puerto Cruz, la primera que logran esta temporada en el recinto aronero. Un solitario tanto de Adrián fue suficiente para que la escuadra de Lorenzo Morales se asegurara tres importantes puntos ante unos portuenses que no merecieron irse de vacío a domicilio y que dispusieron de ocasiones para el empate. Los anfitriones disputarán el próximo miércoles el partido aplazado frente al Atlético Granadilla.

El Charco del Pino se impuso, en un trabajado partido de los pupilos de Conrado Rodríguez, al San Andrés, por un ajustado 1-0, merced a un solitario tanto de Pana, durante el transcurso del segundo período. Con este resultado, el conjunto granadillero se hace con tres valiosos puntos en su lucha por mantenerse a la estela de los puestos de cabeza de la Preferente tinerfeña. Por su parte, los de Migue Ramos continúan en la zona roja de la tabla clasificatoria.

Reparto de puntos en Adeje en el choque que midió en la noche del viernes a Águilas Atlético y San Isidro, aunque ocasión hubo para ver varios goles por parte y parte. Empezó el encuentro con un ritmo bastante alto, pero quizá con más dominio de los visitantes. Con el paso de los minutos, los de Adeje se hicieron con el control de la situación.