El esfuerzo del Mensajero no halla recompensa

Victoria del Leioa en el Silvestre Carrillo en un choque donde el derroche del Mensajero no obtuvo premio. Le eficacia de los vascos resultó determinante, anotando sus goles al inicio de cada tiempo. Nacho, con un lanzamiento lejano, abrió las hostilidades. Pero a renglón seguido Xesc sorprendía a la zaga palmera con un tiro cruzado para hacer subir el 0-1 al marcador.

Reaccionaron los rojinegros y Alex Cruz gozó de dos buenas opciones para el empate. El agobio al que sometió al Mensajero al Leioa fue de importancia, con constante presencia en ataque de los insulares. Los vascos se defendían con orden. Lo que ocurrió a continuación fue que llegó el empate. Pase de Dani Hernández a Nacho, que en el primer palo manda a la red. La duda para entonces era saber si los de Jaime Molina serían capaces de mantener un ritmo de partido tanto alto.

Significar que por parte de los visitantes destacaba Xesc, mostrándose como un futbolista muy veloz, por lo que fue vigilado muy de cerca por la zaga palmera. En el último cuarto de hora el dominio siguió siendo rojinegro, pero ya sin el alto ritmo de los primeros 30 minutos. Enfrente un Leioa muy serio, sin perder la concentración. Al borde del descanso Ione debió intervenir a fondo para evitar el 1-2 a tiro de Jorge. Nada más iniciarse la segunda mitad Oscar hacía el 1-2 al colar el cuero por toda la escuadra. Pasaron los minutos y si bien la posesión era del Mensajero su dominio ya no era tan agobiante. Los cambios se hacían necesarios para intentar dar ritmo al encuentro. Pero si algo no se le puede negar a este cuadro palmero es su voluntad y aunque las fuerzas no eran las mismas lo cierto es que lo siguieron intentando, sin tantas llegadas, pero con ese empecinamiento del que ha hecho bandera este grupo de futbolistas.