Triunfo histórico de la UD Tacuense en Sevilla

La visita de la UD Tacuense a la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis pasará a la historia del fútbol tinerfeño, toda vez que el cuadro de Fanfi Herrera logró su primer triunfo en la Liga Iberdrola (2-3). Las laguneras seguirán colistas, pero todo ahora se ve con otros ojos.

Paula Moreno gozó de la primera ocasión de la tarde para las verdiblancas. Curbelo se vio obligada a intervenir en varias ocasiones en el arranque ante las acometidas de las andaluzas, como por ejemplo en un remate de Suárez. En la réplica lo intentaba Andrea con un tiro sin consecuencias.

Con el paso de los minutos se hizo evidente que el choque era dominado por las de María Pry. Las de Fanfi Herrera, eso sí, estaban muy ordenadas. Sorprendió Celia al firmar el 0-1 en una acción asilada, en el primer acercamiento claro de las tinerfeñas.

No le duró mucho la alegría al Tacuense, pues Laura González firmaba el 1-1. Luego Curbelo se estiraba para evitar el 2-1 ante Paula Moreno. La portera del cuadro del Pablos Abril se iba erigiendo poco a poco en la mejor de las suyas. Y a continuación era Bea Parra la que mandaba al larguero en un saque de esquina ejecutado directamente. Tras la media hora se notó un cierto bajón en el fútbol de ambos equipos. Ya no se jugaba tan intensamente. Esto dio aire a las canarias, que no obstante siguieron sufriendo en las acciones a balón parado.

El Betis salió fuerte tras el descanso, presentándose en el área visitante de forma constante. Sin embargo el choque dio un giro cuando Ana González dejaba a las blanquiverdes con diez al ver la segunda amarilla. El Betis siguió dominando, que lo intentó con un tiro de María Suárez desde lejos, pero sin consecuencias.

Sin embargo en la otra área Nisa finalizó un rápido ataque de las visitantes: 1-2. Se le ponían las cosas muy bien a las de Fanfi. Luego el choque se volvió un poco loco, debiendo intervenir Curbelo en varias ocasiones nuevamente para impedir el tanto de las anfitrionas. Y es que las del Real Betis jugaban a arreones.

Y en otra contra Celia sacaba un penalti. La pena máxima la transformaba Pachu para alegría de las laguneras, que se frotaban los ojos pues tenían más cerca que nunca su primer triunfo en la élite. Laura González, con un disparo cruzado, rozó el 2-3. Bea al larguero llevó el susto a las filas tinerfeñas. Finalmente, ya en el cuarto de hora final, Clau puso el 2-3 para dar si cabe más emoción al choque.

Este gol dio alas a las locales, que rozaron el empate en una acción de Andrea. Más clara fue incluso la acción llevaba por Marta Pérez que acabó en el larguero. Las béticas acabaron asediando a las canarias con constantes balones colgados al área.