El técnico sevillista da por bueno el 0-0 y elogia al Tenerife

Diego Martínez reconoció en la sala de prensa que su equipo tuvo tardes mejores que la de ayer sábado ante el CD Tenerife: "Cuando no puedes ganar, sumar es lo segundo mejor. No hemos estado finos y nos ha costado ante un rival incómodo, además de que el césped estaba muy seco y el balón se quedaba en muchas acciones", lamentó el técnico hispalense.

"Si a eso le añadimos que no estuvimos precisos, el partido se te va complicando. En estos partidos tan trabados, lo importante es hacer un gol que abra el marcador, pero su contraataque y la estrategia la defendimos bien", valoró.

Según dijo, Martínez Panas no reclama nada a la predisposición de sus jugadores. "En actitud, esfuerzo y generosidad el equipo siempre tiene un diez. No hemos cometido errores y eso es bueno, pero no ha sido nuestro día con balón y sin balón, porque nos hemos desajustado en la presión y nos ha costado recuperar arriba", dijo también. "Son partidos que se dan así y la poca continuidad del juego, sobre todo en la primera parte, lo complicó aún más. Hemos hecho variaciones luego, pero no pudimos ganar", completó.