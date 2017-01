Alberto: "Siempre es bueno puntuar fuera de casa"

Jorge, Alberto y Tyronne fueron los jugadores del CD Tenerife que pasaron por la zona mixta del Sánchez Pizjuán para valorar del empate sumado ante el filial del Sevilla. Para los blanquiazules el punto se puede dar por bueno, destacando especialmente las ocasiones generadas en la primera mitad.

Jorge: "Siempre es bueno puntuar fuera de casa, pues seguimos con la dinámica positiva y no se pierda. Nos hubiese gustado ganar aquí, pero ya sabíamos que el rival sería complicado. Dejando la portería a cero vas a puntuar y eso te da buenos números. Supimos contrarrestar al rival. El trabajo bien hecho se está dejando ver y los resultados están viniendo solos. La plantilla actual es completa".

Alberto: "El equipo trabajó e hizo un buen papel. Hay que corregir cosas, pero este punto toca hacerlo bueno ahora ganando en casa. Todo lo que no sea perder es positivo, aunque siempre queremos la victoria. El rival tenía buenos jugadores también. Desde dentro se vio que nos faltó algo de tranquilidad arriba y tirar más a puerta. En lo personal entreno para estar compitiendo. Lo bueno ahora es que la gente nos apoye, que siga confiando en nosotros. Debemos estar tranquilos".

Tayron: "Contento con mis primeros minutos en el CD Tenerife y en un gran estadio. Sacamos un punto en un campo complicado. Tuve suerte de jugar los primeros minutos y me encontré cómodo, intentando hacer mi fútbol, sin esconderme. Esperemos que sean el primero de muchos partidos. La de Segunda es una liga complicada, más larga. Aquí hay muchas disputas y no hay tiempo para pensar. Creo que en la primera parte pudimos haber hecho más daño, pero en este campo no gana mucha gente. No me voy del todo contento con el empate, pues nos pudimos llevar la victoria. Estoy deseando jugar en el Heliodoro y brindar una victoria a la afición".