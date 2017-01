El gordo, en semifinales

La última final de Copa del Rey en el Vicente Calderón no será un Atlético de Madrid-Barcelona. El sorteo de ayer lo impidió, emparejando a los dos semifinalistas con más nombre, mientras que la otra elimintaria premió a dos equipos que han ido contracorriente de las apurestas: Celta-Deportivo Alavés. "No entiendo otra forma de salir campeón que enfrentándote al Real Madrid o Barcelona", destacó Diego Simeone, que no quiso lamentarse por el sorteo, con una dificultad añadida para los colchoneros: la ida será en el Vicente Calderón, el miércoles 1 de febrero, y la vuelta en el Camp Nou, el martes 7 de febrero.

La historia y los últimos precedentes son favorables al Barcelona, que en los 44 partidos anteriores de la Copa frente al Atlético ganó 21, por 15 derrotas y ocho empates. También domina ligeramente en eliminatorias ganadas (12 a 10), un desequilibrio que se produjo en los dos últimos cruces: en la temporada 2008-09 (2-1 en el Camp Nou y 1-3 en el Calderón) y en la 2014-15 (2-3 en la ida en el Calderón y 1-0 en el Camp Nou). Sin embargo, con Diego Simeone en el banquillo, el Atlético ha eliminado dos veces al Barcelona en la Liga de Campeones camino de la final en 2014 y 2016.

"Los detalles marcarán la eliminatoria", recalcó Koke, uno de los habituales del Atlético, consciente de la igualdad que ha presidido los duelos con el Barça en todas las competiciones en las últimas temporadas. El barcelonists Sergi Roberto recurrió a un clásico de la competición: "Es importante marcar fuera de casa, pero tendremos que jugar dos grandes partidos".

El presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández, reflejó con su reacción el premio que supone la disputa de la semifinal frente al Celta: "Es bueno para el fútbol que uno de estos dos equipos llegue a la final". En el caso del equipo vitoriano supone reverdecer laurales, como recordó Fernández: "Para el Alavés esto es una ilusión tremenda, porque solo hemos disputado la final de la UEFA en 2001".

Mientras, el secretario técnico del Celta, Borja Oubiña, espera que los jugadores del conjunto vigués "sigan compitiendo a las mil maravillas" ante el Alavés. "Cualquier rival que tocase es bueno. Es bueno que Celta y Alavés puedan estar en la final. Hay que afrontar la eliminatoria de la mejor manera".

La final de la Copa del Rey está prevista para el sábado 27 de mayo, salvo que alguno de los finalistas esté clasificado para la final de la Liga Europa, supuesto en el que se aplazará al domingo 28, ya que la final de la competición europea se jugará el miércoles 24 de mayo.