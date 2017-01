El CV Aguere 'aplasta' al VP Madrid

El Aguere Tenerife venció en poco más de una hora al VP Madrid (3-0) en la decimoquinta jornada de la Superliga Iberdrola. Un partido casi perfecto de las laguneras, con muy pocos errores no forzados y una gran defensa, impidieron en todo momento a las visitantes plantar cara al conjunto de Ambrosio González.

A pesar del inicio igualado en el primer set con reparto de puntos para ambos equipos, no tardó el Aguere Tenerife en poner en liza su fortaleza en ataque gracias a una sensacional Ana Frare, máxima anotadora del partido, provocando el tiempo muerto del entrenador visitante. Lejos de bajar el ritmo, las laguneras superaron al VP Madrid en todas las facetas, haciendo mucho daño con el saque a un conjunto muy débil en recepción, siendo justas vencedoras del primer set (25-8).

El VP Madrid comenzó más enchufado el segundo set, pero poco a poco se fue disipando su juego gracias a la gran dirección de Marina Scherer y a la eficacia de las aurinegras en ataque. Belly Meñana, segunda máxima anotadora del encuentro, fue imposible de parar en este set, siendo de nuevo el parcial claramente para el Aguere Tenerife (25-12). Obligadas a mejorar mucho para forzar el cuarto set salió el conjunto madrileño, pero enfrente tuvo a un equipo con apenas errores no forzados, buenas números en recepción y un fortísimo ataque. Tan sólo con el marcador muy en su contra (24-16), tuvieron las madrileñas su mejor racha del encuentro pero, tras un tiempo muerto de Ambrosio González, el set se decantó para un gran Aguere (25-20).

El entrenador tinerfeño quiso felicitar a sus jugadoras por el "excelente trabajo. Hemos hecho un partido casi perfecto ante un conjunto que, aunque hoy no tuvo su mejor día, tiene mimbres para pelear cada set ante cualquier equipo. No les hemos dado margen ni oportunidad para que se encontraran cómodas, no hemos bajado el ritmo en ningún momento y esa ha sido la clave". Tras volver a la senda de las victorias, Ambrosio González espera "volver a recuperar el nivel del final de la primera vuelta, la próxima semana tenemos un partido muy complicado ante un rival directo, Alcobendas, y estoy seguro de que si jugamos así vamos a ponerles las cosas difíciles".