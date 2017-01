Amath afirma que su sueño es ir convocado por la selección de Senegal

Amath N'diaye, uno de los futbolistas que mejores prestaciones está ofreciendo durante la campaña en curso, asegura que uno de sus grandes sueños es "ir convocado con la selección de Senegal para una gran competición como la Copa de África". El atacante blanquiazul asegura que sigue con mucha atención lo que hace el combinado de su país en esta competición, que se está disputando este año en Gabón.

Amath afirma que tiene otras aspiraciones. La más inmediata, alcanzar la cifra de goles que se ha planteado "como una meta" para esta temporada con el Tenerife. "Me gustaría llegar a 15", apunta. En cuanto a su futuro más allá de junio, subraya que se debe al Atlético y que "todo dependerá" de la decisión que tome el conjunto rojiblanco. "No sé si querrán cederme otra vez, pero me encantaría jugar en Primera", apunta.

N'diaye ve "en una buena línea" al Tenerife, "sobre todo en los últimos partidos". Según dice, confía en que un buen resultado esta tarde en el Sánchez Pizjuán afiance a los de Martí en la zona noble de la clasificación. "Pero el rival es muy bueno y será difícil ganar", avisa.