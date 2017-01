Amath se entrena ya con normalidad

La participación ayer de Amath Ndiaye en el entrenamiento que el Tenerife llevó a cabo en El Mundialito invita a pensar que el atacante senegalés estará disponible para el choque que su equipo disputará mañana en Sevilla. El jugador cedido por el Atlético de Madrid no se había ejercitado en las anteriores sesiones preparatorias de la semana como consecuencia de un traumatismo en el tobillo. Pese a que la práctica de ayer fue, como suele ser habitual los jueves, bastante suave, no se le observó ningún gesto de molestia a Amath. El que no se incorporó ayer al trabajo del grupo fue Jouini, aún convaleciente de un golpe en la rodilla. Tampoco participó esta vez Iñaki, con una rotura muscular en el gemelo derecho que le mantendrá lejos de los terrenos de juego alrededor de un mes.