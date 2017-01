Suso aboga por que el CD Tenerife "mantenga los pies en el suelo"

Suso Santana disfruta como el resto de integrantes de la primera plantilla del CD Tenerife del buen momento por el que atraviesa su equipo, pero su experiencia le invita a ser cauto y a no dar rienda suelta a la euforia, ya que es plenamente consciente de que en la Liga 1/2/3 todo puede cambiar de una jornada a otra.

"Sentirse mejor es imposible porque estamos donde queríamos desde hace bastante tiempo y por tanto los ánimos están por todo lo alto", reconocía ayer el capitán blanquiazul. Aunque a continuación puntualizara que deben seguir igual que lo han venido haciendo hasta ahora, ya que "si se pierde te vuelves a salir de ahí". "Hay que mantener los pies en el suelo y no pensar más allá de cada fin de semana", recomendó el interior tacuense. "Tenemos claro que queremos seguir con paso firme y no olvidarnos del partido a partido porque eso es lo que nos ha llevado al lugar donde estamos ahora", recordó. Sostiene que si en estos momentos ocupan un puesto de play off "no es por casualidad". "Es por un trabajo que llevamos haciendo desde la pretemporada y que ahora está dando sus frutos", agregó, antes de insistir en que no deben salirse en ningún caso de esa línea.

En cuanto a su rendimiento individual, expresó su satisfacción por el hecho de estar "jugándolo todo", a lo que agregó que espera "seguir así y aportando cada vez más cosas al equipo". Porque dice que siempre se exije más. La siguiente oportunidad para continuar incorporando méritos a su temporada particular se le presenta mañana en la capital hispalense. Donde, a su juicio, les espera "un partido muy complicado". Y lo argumenta de la siguiente manera: "El Sevilla Atlético está demostrando cada fin de semana que es un buen equipo. No es un filial de los típicos que no sabes por dónde te va a salir sino un conjunto sólido, que juega bien, que sabe lo que hacer en todo momento". Aún así, está convencido de que el Tenerife puede traerse los tres puntos para la Isla de "un campo de Primera, un buen estadio para jugar".

Por último, Suso valoró la llegada al CD Tenerife de Tayron, el único fichaje de invierno que el club insular ha realizado hasta la fecha. "Lo hemos recibido bien, como hacemos con todos. Es un jugador que nos va a dar muchísimo y se va a integrar lo más rápido posible porque este grupo lo pone muy fácil", declaró. Admitió que la llegada del grancanario, con el que tuvo sus más y sus menos durante el derbi de pretemporada, ha generado bromas en el vestuario. "Siempre hay vacilones y ahora con Tayron más, que ha entrado muy bien en el grupo, y al que también le gusta estar de broma", reveló. Y culminó reconociendo que su compañero Omar Perdomo "está aprovechando los minutos que está teniendo y ojalá siga así".