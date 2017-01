"Comportamientos inadmisibles"

Ale Pipo y Choolani no jugarán más en el Tenerife. El primero aún no ha rescindido su relación con el club, pero así lo hará cuando regrese de Las Palmas. "Debe existir respeto a las normas y al resto de compañeros. Los aficionados no entenderían que no fuésemos serios y algunos comportamientos son inadmisibles", dijo ayer Pérez Borrego.