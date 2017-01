Ale Gemelo sufre una lesión en su mejor momento del curso

Una lesión muscular apartará al grancanario Ale Pipo de las alineaciones del CD Mensajero, donde juega cedido por el Tenerife. En todo caso, el atacante isleño hace un balance eminentemente positivo de su estancia en el cuadro rojillo y advierte de que su intención es regresar al representativo en cuanto acabe este curso.

"Estoy muy contento, sobre todo por la confianza del club, del grupo y del entrenador. Eso es lo más importante para cualquier futbolista", razona. "Cuando vine, no pensé que las cosas me irían asi de bien. Lo estoy jugando todo y ya he podido marcar cinco goles. Ojalá que sean más antes de que acabe el campeonato. Mi primer deseo era tener regularidad en Segunda B y la estoy encontrando. Lo que quería era jugar y lo he logrado", dijo. "¿Mi futuro? Pasa por regresar al Tenerife y lo haré como un futbolista nuevo. Esa es la idea que tengo", asegura Ale.