San Miguel: "Estos triunfos nos hacen crecer mucho como equipo"

Rodrigo San miguel celebró este sábado el mejor aniversario posible. En plena madurez deportiva el base aragonés alcanzó los 32 años con una victoria de su equipo, el Iberostar Tenerife, en la cancha del Rio Natura Monbus Obradoiro, pero además lo hizo con una sobresaliente actuación personal (18 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias para 25 de valoración) para ser no solo el MVP del encuentro sino anotar el triple que a la postre significaría el 81-82 definitivo. "Es el mejor regalo posible, la verdad que sí. El poder celebrar mi cumpleaños de esa forma, ganando y haciendo un buen partido, es el mejor regalo que me podían hacer mis compañeros, estoy muy contento", apuntaba este domingo el jugador aurinegro, que a modo de broma expresaba su deseo de que "ojalá todos los días" fueran su "cumpleaños para jugar así".

Sobre el duelo en sí del Iberostar ante el club santiagués, San Miguel admite que se trató de "un partido duro y complicado, porque además ellos se están jugando mucho por su situación en la clasificación". "Desde el inicio resultó difícil y aunque estuvimos 10 puntos abajo supimos reaccionar", destaca el base canarista, para poner también sobre la mesa que el del Fontes do Sar fue "un encuentro de muchas alternativas", al que los de Vidorreta lograron "agarrarse en los últimos minutos gracias a dos triples claves de Grigonis y Hanley", y gracias a haber "estado acertados en los últimos minutos se pudo lograr la victoria".

En un análisis más pormenorizado, San Miguel destaca la fortaleza mental del Iberostar. "Fue un partido de fe, de creer en nosotros, de ser un equipo y de no descomponernos cuando las cosas no iban del todo bien", explicó el aragonés, que considera esta virtud como "una de las claves toda la temporada para sacar victorias". "A veces parece que no estamos haciendo buenos partidos, o hay momentos malos dentro de ellos, pero sabemos reaccionar y seguir trabajando para sacar partidos muy importantes y que nos hacen crecer mucho como equipo".