Un triunfo con más valores

La victoria del Tenerife le sirvió al representativo para hacerse con una plaza de play off de ascenso a Primera. El cuadro chicharrero no disfrutaba de este privilegio desde que concluyó la trigesimonovena jornada de la liga 2013/2014. Ahí perdió la séptima posición que ocupaba, un puesto que le daba opción a jugar el play off porque por encima estaba el Barça B.