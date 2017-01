Santi Jr: "La temporada ha sido complicada, pero también muy divertida"

Santiago Concepción Serrano es un piloto de karting de 12 años natural de La Palma. Procede, por parte paterna, de una familia muy vinculada al mundo del motor. Santi Concepción Júnior, como se le está conociendo desde hace un año aproximadamente, no sólo hereda de su padre el nombre y apellido, sino también la pasión por la velocidad sobre las cuatro ruedas, pasión que a su vez Santi Concepción Acosta, con cinco títulos nacionales de rallies en su palmarés, heredó por ambas partes de sus progenitores; tanto la familia Concepción como los Acosta han dado al mundo del motor toda una saga de pilotos y copilotos de rallies y karting.

Desde los 8 años, Santi empieza a sentir inquietud por subirse a un kart y es tres años más tarde cuando consigue por fin su sueño a nivel deportivo y de competición. Comienza entrenando en Tenerife y continúa con un equipo en Península. Llega la primera competición en febrero de 2016 en Valencia, dentro del Campeonato Español Rotax. Las carreras se suceden por Zaragoza, Toledo, Teruel, Valencia, consigue tener su propio kart y siempre junto a él, su padre y mentor. A mediados de año comienza su participación en el Campeonato de España y también se inscribe en el Campeonato de Aragón, en el Canario y dentro de éste en el provincial de Las Palmas, donde consigue el subcampeonato, y en el de Tenerife donde se proclama campeón en su primer año en la especialidad.

Es el piloto canario que más campeonatos ha seguido esta temporada. ¿Ha sido difícil todo lo que ha hecho, teniendo en cuenta que en La Palma no tiene ningún circuito donde entrenar?

Sí, la verdad que ha sido complicado, porque para cada entrenamiento y cada carrera tenemos que viajar a Tenerife, a Gran Canaria y a Península, he perdido algunas horas de clase, pero lo hemos podido compaginar todo para poder correr. No me ha importado nada madrugar tantas veces, coger tantos vuelos y hacer tantos kilómetros por carretera. Ha sido divertido y encima para hacer lo que más me gusta.

Después de un año de karting, ¿cuál diría que ha sido su mejor experiencia?

Cuando hicimos el cuarto puesto en la clasificación en el circuito de Zuera en la Rotax, no me lo creía, fue la recompensa tras un fin de semana muy duro de lluvia y frío, aprendiendo a correr en mojado.

Le preguntamos por la mejor experiencia, pero también habrán habido momentos malos. ¿Cuál fue la peor experiencia que recuerda?

Pues ese mismo fin de semana, porque mientras aprendía a correr en mojado, me salía al barro una y otra vez, hacía mucho frío, era la primera vez que conducía en lluvia y por más que lo intentaba las cosas no salían como otras veces, me sentí muy frustrado.

¿Qué nos dice de su padre? ¿Ha servido tener a un profesor titulado como campeón nacional ? ¿Es muy exigente?

Uf, ha servido de mucho, no sólo es mi padre, que me apoya y da ánimos en todo momento, sino que también es el mejor profesor que hubiera podido tener, me enseña y aprendo mucho con él y sí, es muy exigente, pero eso me ha ayudado a superarme cada vez más.

¿Qué prefiere: los rallies o los circuitos para el futuro?

Me gustan las dos disciplinas bastante pero yo creo que preferiría la Fórmula. Los circuitos creo que me gustan más.

¿Qué le diría a otros niños que tienen el sueño de competir en esta o en otras categorías deportivas?

Que sigan su sueño y que insistan en conseguirlo, pero también que tengan en cuenta las condiciones económicas y, sobre todo, que mantengan muy bien los estudios.

¿Qué planes tiene para la temporada 2.017? ¿Sigue en cadete o se va a júnior?

Al principio, como parecía que iban a cambiar el reglamento, teníamos que subir a júnior obligadamente, pero como ahora van a dar un año de carencia, podemos quedarnos en cadete, así que no sabemos aún. Por una parte, quiero pasar a júnior porque he probado uno en Tenerife y voy mejor de lo que esperaba, incluso sorprendí a papi, pero por otra parte, si no llegamos al peso adecuado para competir en júnior, podríamos quedarnos un año más en cadete. Por ahora estoy con dieta y extra de gimnasio para ganar unos kilitos. Ya veremos.

¿Cómo lo hará? Tantas carreras por toda España, el presupuesto de gasto debe ser muy fuerte, ¿sabe algo de esto?

Sí, en esto tenemos que contar con la ayuda económica de varios patrocinadores, que no tuvimos desde el inicio de la temporada, pero fueron llegando gracias a las conversaciones que mi padre ha tenido con ellos._Desde aquí les quiero agradecer el apoyo que me han dado en 2016, aunque sé que mi padre ha soportado el mayor gasto de la temporada.

¿Qué objetivo se marca en 2017?

Aún no tenemos decidido qué campeonatos seguiremos, pero en lo que hagamos intentaremos quedar entre los diez primeros, seguir aprendiendo y disfrutar de lo que hago, no todo el mundo tiene esta suerte.