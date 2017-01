"Sacamos adelante el partido a base de insistir una y otra vez"

El Tenerife vive el momento más dulce de toda la temporada. José Luis Martí, entrenador del representativo, destacó ayer que la intensidad y el buen trabajo defensivo valieran para que el conjunto isleño no encajara goles por tercera vez en un partido que jugaba como local. Tras dejar virgen su portería frente a Alcorcón (2-0) y Zaragoza (1-0), el equipo hizo lo propio frente al Córdoba, no sin suerte.

"En la primera parte hemos tenido fortuna para sacar un balón bajo palos", recordó Martí, "pero hemos ganado porque hemos insistido una y otra vez". En un partido donde "casi todas las ocasiones han sido a balón parado", el Tenerife logró "aprovechar las transiciones rápidas, con espacios, para generar peligro y hacer los goles".

"A base de insistir ha llegado el tanto de Antony y luego el de Omar, que prácticamente ha sido definitivo", relató Martí, muy contento con la actitud ofrecida por los suyos. "Hemos jugado con la intensidad necesaria, si bien nos han producido peligro a la contra y en las acciones de estrategia", dijo también.

Al preparador blanquiazul se le preguntó también por la decisión de repetir alineación, lo cual supuso la permanencia en el banquillo de Carlos Ruiz y Aitor Sanz, si bien éste último tuvo minutos en la segunda parte. "Es el bendito problema que tiene un entrenador cuando dispone de jugadores que trabajan al máximo. Es complicado conformar una alineación porque sabes que todos van a rendir", explicitó.

"Todos los jugadores están ofreciendo el nivel que se requiere durante la semana y también en los partidos", dijo también. A renglón seguido, avisó de que los nuevos refuerzos tendrán que "trabajar muy duro para quitar a los que ya están". De Tyronne, ya fichado, verbalizó que "seguro que va a aportar la gran calidad que tiene". "Le pediremos que sea capaz de entender la filosofía que queremos transmitir y la intensidad con la que nos manejamos. Cuando antes se incorpore, mejor para poder encajarle en el grupo", sugirió. En relación a la desvinculación de Álex García, cedido al Mirandés hasta junio, remarcó que "no estaba teniendo minutos". "Nos estaba costando dárselos y entendimos todas las partes que era lo mejor", completó.

A tenor de sus manifestaciones, es probable que haya más incorporaciones, pero no absolutamente seguro. "Si no encontramos lo que queremos seguiremos con lo que tenemos, los artífices de lo que estamos consiguiendo", reseñó. "Hay que seguir trabajando, no nos podemos quedar aquí", dijo Martí, quien durante su alocución ante la prensa quiso resaltar el papel de la grada. "Con la que estaba cayendo, agradecemos su apoyo", cerró.