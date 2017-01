"Esperaba sufrir porque el Obradoiro es un buen equipo"

Txus Vidorreta reconoció que el partido de ayer lo podía haber ganado "cualquiera de los dos equipos con igual merecimiento". Pero una vez más la victoria cayó del lado de los suyos, quizás, como él mismo apunta, porque "cuando vas bien en la clasificación, tienes más confianza para anotar los tiros decisivos". Y como ejemplo de ello citó el triple que consiguió Rodrigo San Miguel y el tiro final que malogró Rosco Allen.

"Habéis visto un partido muy igualado, en los primeros 15 minutos", comenzó relatando el entenador del Iberostar Tenerife, para continuar diciendo que en ese tiempo "el Obradoiro ha sido mejor, logrando incluso ventajas de 10 puntos". "Hemos reaccionado bien, mejorando prestaciones defensivas y en los tiros de dos y tres para irnos en el descanso con un punto arriba. En el tercer cuarto parece que han cambiado las tornas y nosotros dominamos, pudiendo estar arriba con ventajas cortas. Tuvimos una buena dinámica y fe en todo momento, incluso cuando íbamos 4 abajo, después del 2+1 de Rosco Allen, para anotar tiros libres, el triple importantísimo de Rodrigo San Miguel y llegar con 81-82 a falta de siete segundos. Hemos cometido una nueva pérdida porque ellos presionaron muy bien. También hemos desactivado la jugada que ellos tenían preparada y defendimos bien a Allen para que fallara el tiro final", completó.

Vidorreta admitió que se esperaba "sufrir"en este choque, ya que considera al Obradoiro "un buen equipo". "Es un buen conjunto y seguro que ganará muchos partidos en la segunda vuelta. Estaba en nuestra mentalidad que íbamos a ganar y que si no lo hacíamos no pasaba nada".

"Hemos podido descansar"

El preparador vasco confirmó que su equipo se encontraba en condiciones aptas de afrontar este duelo pese a haber disputado un partido entre semana de competición europea. "Hoy estábamos bien, hemos tenido tiempo de recuperar. Contra el Avellino fue distinto y costó porque jugamos dos días antes contra el Barça. Hoy no había ninguna excusa más allá de que enfrente teníamos a un buen equipo", declaró. Vidorreta celebra que estén el éxito cosechado ayer les permita "seguir soñando el mayor tiempo posible", codeándose su equipo con los grandes de la Liga.

Esta es una tónica que llevamos. En pretemporada no ganábamos pero aprendimos a no cometer errores y luego se nos dieron muy bien los resultados de inicio con siete victorias en ocho jornadas en octubre entre liga y Europa mantenemos dinámica buena y arriba en los minutos finales somos difíciles de defender. Veía muy concentrado a Rodrigo aunque no sabía que iba a meter el triple decisivo pero sí lo veía con el punto de líder y Davin estaba creando mucho desde el bloqueo directo. Hemos tenido que resolver muchos finales apretados y en la mayoría de ellos con resultados apretados