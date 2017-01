Edu Oriol, principal novedad en la lista de convocados de Martí

La gran novedad en la lista de convocados de José Luis Martí fue la presencia de Edu Oriol, que ya tenía el alta médica desde hacía semanas. No obstante, el lateral catalán había sido descartado para los primeros envites oficiales tras el parón invernal, frente al Nástic de Tarragona y el Zaragoza. En cambio, sí tuvo minutos en el amistoso contra el Raqui San Isidro, que significó su vuelta a los terrenos de juego. El ex del Llagostera no ha tenido suerte con las lesiones y su participación con el primer equipo isleño había sido nual desde las jornadas inaugurales del campeonato liguero.

Ayer, se vio favorecido por la baja por lesión de Iñaki Sáenz, lateral como él, y que tardará en reaparecer unas cuatro o cinco semanas más. Otro jugador ausente en la citación fue Roberto Bolaños, proveniente del filial, que tampoco había logrado entrar entre los elegidos para el Tenerife-Zaragoza.