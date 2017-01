Zidane: "Esto es fútbol y no se pueden ganar todos los partidos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la necesidad de reaccionar inmediatamente tras dos derrotas consecutivas aunque avisó, antes de recibir al Málaga, que "no existe el no se puede fallar más", sin mostrarse tenso por una presión que aseguró le "hace crecer" y a la que "no le tengo miedo". "No existe el no se puede fallar más. Lo que tenemos que hacer es dar el cien por cien cada partido y en cada jugada. Estoy convencido de que vamos a dejar este momento atrás. Seguro. Solo estoy concentrado en el trabajo porque esto es fútbol y no se pueden ganar todos los partidos. Pero la presión me hace crecer, no le tengo miedo. Me ayuda para hacer las cosas bien", señaló ayer el francés en rueda de prensa.

Zidane repite ante el Málaga la convocatoria de Copa ante el Celta ya que el técnico no ha incluido en la lista al portugués Coentrao a pesar de haber superado ya su último problema físico. En la enfermería quedan: Carvajal, Pepe, James Rodríguez y Bale, por lo que la lista de convocados la integran: Navas, Casilla, Rubén Yáñez, Danilo, Varane, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Kovacic, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Mariano. De los cuatro lesionados el primero en regresar al grupo será James. "La semana que viene, ojalá el lunes, ya estará con nosotros", dijo ayer Zidane.

Por su parte, el Málaga tampoco atraviesa un momento que le permita llegar con confianza, pero esperanzado de que este bajón les ayude a dar un susto como hizo el Celta u otros visitantes ligueros como Villarreal y Éibar, los únicos que han logrado puntuar hasta el momento.