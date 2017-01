Martí espera que su equipo juegue hoy "con pasión" pero concentrado

José Luis Martí cuenta para el envite de hoy con todos sus hombres en perfectas condiciones, a excepción del lesionado Iñaki Sáenz, que permanecerá más de un mes de baja. Lo que supone un dulce problema para el entrenador del CD Tenerife, quien deberá dejar fuera del once a futbolistas que están rindiendo actualmente a un buen nivel. "He tenido dificultades esta semana y elija lo que elija va a ser injusto y no contentaremos a nadie, ni a aficionados ni a jugadores. Siempre habrá discrepancias con lo que decidamos pero como somos nosotros los que los seguimos en cada entrenamientos y vemos sus sensaciones, en base a ello elegiremos. Eso sí, intentaremos no equivocarnos", comentó ayer al respecto el técnico blanquiazul.

No obstante, más que la identidad de los profesionales que saldrán de inicio hoy al Heliodoro para enfrentarse al Córdoba le preocupa que "estén igual de concentrados que ante el Zaragoza, que jueguen con la intensidad, pasión y alegría de ese día. Pero sobre todo que sean capaces de estar concentrados en cada detalle del partido. Hay muchísimas posibilidades de ganar pero también el rival querrá hacer lo mismo", señaló.

Acerca del Córdoba, Martí sostiene que "es un rival que va a intentar tener la pelota, que tratará de sacarla de atrás, que va a procurar ser protagonista con el balón principalmente. Luego, tiene velocidad para hacerte daño en las transiciones". El preparador balear confía en que su equipo sea "agresivo" y que "aproveche los espacios", ya que entiende que así las opciones de victoria para los suyos crecen. "Los dos rivales intentaremos hacernos dueños del partido. Algunas fases del encuentro nos corresponderán a nosotros y otras a ellos, así que la clave está sacar provecho de nuestro dominio y saber resistir cuanto tengan ellos el balón", agregó. Martí no quiso hablar ayer de fichajes, ya que aseguró que solo le preocupaba que sus jugadores estuvieran lo suficientemente concentrados hoy para poder ganar.