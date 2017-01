España busca los cuartos de final ante la gran obra de Ribera

La selección española de balonmano tratará de ratificar (19:45 horas) en Montpellier las excelentes sensaciones que ha dejado en la primera fase con un triunfo sobre Brasil en un duelo de octavos de final, que enfrentará al preparador español Jordi Ribera con su pasado más reciente. Y es que Ribera, que se hizo cargo del banquillo español el pasado mes de septiembre, se medirá con los que fueron hasta entonces sus pupilos, tras dirigir durante los cuatro últimos años al conjunto sudamericano.

Un tiempo en el que Jordi Ribera no sólo llevó a Brasil a sus mayores cotas, como los cuartos de final alcanzados en los Juegos de Río, sino que además sentó las bases para que el gigante americano sea capaz de amenazar en un futuro no muy lejano a los grandes equipos europeos. Un ambicioso plan de desarrollo en el que Jordi Ribera ha empleado día y días de trabajo con cientos de jugadores, hasta forjar el jovencísimo y competitivo equipo brasileño al que ahora tendrá que enfrentarse como rival. "Son cosas del destino", señaló el seleccionador español, que pese a no poder ocultar la estrecha relación que todavía lo vincula con el equipo brasileño, insistió en dotar de un carácter especial al encuentro que enfrentará mañana en Montpellier a los conjuntos. "¿Especial?... Dentro de la pista todos los partidos son iguales", indicó un Ribera, que no quiere que ningún factor externo interfiera en la preparación de un duelo.