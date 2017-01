San Miguel asegura que "el grupo está anímicamente pletórico"

Rodrigo San Miguel, uno de los hombres más importantes en los esquemas de Txus Vidorreta, significó ayer que el grupo está "anímicamente pletórico" a pesar de la derrota del pasado martes frente al Avellino. Además, recordó que en Europa ya están clasificados matemáticamente para octavos de final, que "era el objetivo desde hace varias jornadas".

"Llevamos un calendario apretado y tener descanso a finales de febrero nos vendrá bien", adujo San Miguel, consciente de que podrán preparar mejor el derbi frente al Gran Canaria porque el torneo europeo les dará tregua. "Queremos vencer y hacerlo bien, pero ya no es obligado y puede ser un partido para dar más rotaciones, que todos participen, aunque evidentemente, cuantos más partidos ganemos, mejor", aseveró en relación al compromiso venidero ante el Mega Leaks en Europa.

"Anímicamente estamos pletóricos, muy bien, excepto por la última derrota. Cosechamos triunfos importantes como el que nos adjudicamos ante Barcelona. Evidentemente a nivel físico el equipo sí empieza a notar no haber podido contar con Beirán en los últimos meses, ni con Nico prácticamente durante toda la temporada. Y conforme avanzamos eso se va notando, pero el equipo está bien de ánimos y preparado", fue otro de sus mensajes. En cuanto a su estado físico, remarcó que "ya están olvidadas" las molestias del tobillo.

Además, San Miguel habló del próximo contrincante en la ACB, el Obradoiro, a quien visitan mañana en tierras gallegas. "Ellos están necesitados de victorias, en posiciones de descenso, pero es uno de los campos más complicados de la liga. Seguro estarán preparados para sacar el encuentro adelante y puede decirse que es un partido trampa", reseñó. "La clasificación no nos tiene que relajar, ni mucho menos. Lo que más temo es que en casa son un equipo muy aguerrido, están los 40 minutos a tope y con un tipo de juego orientado hacia sus tiradores, un poco diferente al del resto de equipos", advirtió.

"No nos hemos puesto en el supuesto de que lleguen varias derrotas. Estamos bien, luchando y compitiendo en el 95% de partidos que hemos disputados y no nos planteamos eso, de momento", apuntó al preguntársele si podrían llegar nuevos reveses porque el equipo está jugando al límite y sin el concurso de dos hombres capitales. Por último, no quiso pronunciarse acerca de la conveniencia de fichar para cubrir la vacante que deja la lesión de Beirán por largo tiempo. "Es una pregunta más para Aniano, Txus? Javi nos daba muchas cosas, pero creo que Doornekamp está respondiendo bien y dando su mejor baloncesto. Entre todos, lo estamos supliendo bien, pero no puedo responder yo".