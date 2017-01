El Regional de Radial, a escena

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) organiza este fin de semana el Campeonato de Canarias de Láser Radial. La cita tendrá lugar en aguas de Santa Cruz por delegación de la Federación Canaria de Vela y se contará con el patrocinio de Naviera Armas.

La organización ha programado para este fin de semana seis pruebas, aunque con la disputa de dos el certamen ya sería válido. Estamos ante una regata de selección para el equipo de Canarias que tomará parte en la Copa de España de dicha categoría.

Se estima que toman parte en el encuentro de este fin de semana una veintena de barcos, provenientes en su mayoría de Tenerife y Gran Canaria.

Para el sábado se esperan vientos de dirección norte que rolarán al noreste el domingo, con una intensidad entre los diez y los doce nudos, con posibilidad de precipitaciones aisladas.

El club anfitrión presenta una selecta representación de navegantes: Felipe Monje, Alfonso Fernández, Iván Elejabeitia, Leo Barreto, Julio Jordan y Jorge García. A las órdenes de los regatistas, el entrenador Alberto Medina.

El pasado diciembre tanto Fernández como Monje tuvieron ocasión de tomar parte en la Semana OIímpica Canaria celebrada en Las Palmas, concluyendo en cuarta y quinta posición, respectivamente. Antes de eso, en octubre, en el Campeonato de España de Salou, Alfonso Fernández fue sexto de la general y cuarto Sub 19 en una cita que contó con casi 150 navegantes.

Felipe Monje fue decimoséptimo, décimo Sub 19 y decimosexto español; en tanto que el igualmente nauta Leo Barreto quedó en el puesto trigésimo tercero, noveno Sub 17 y vigésimo quinto español. Iván Elejabeitia fue trigésimo quinto, vigésimo tercero Sub 19 y vigésimo sexto español. Julio Jordán finalizó decimoquinto del grupo plata, cuarto Sub 17 y décimo español.

En cualquier caso los integrantes de la flota de Radial del RCNT siguen cogiendo experiencia tras el que ha sido para la mayoría su primer año en la categoría.