Quique Setién sienta en la grada a tres jugadores por indisciplina

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, anunció ayer que sentará en la grada a tres jugadores por motivos disciplinarios, en el partido de Liga que tiene que disputar su equipo ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Gran Canaria.

El técnico cántabro ha asegurado haber visto "cosas extrañas" en los entrenamientos de esta semana, tras la última derrota por 5-0 ante el FC Barcelona, y por eso llevará convocados a tres jugadores del filial de Tercera división en lugar de tres de los habituales de la primera plantilla.

El preparador santanderino reconoció que ha vivido "la peor semana" desde que se hizo cargo del plantel grancanario en octubre de 2015, agravada con la noticia de un nuevo positivo por alcoholemia del delantero argentino Sergio Araujo, al que recomienda que abandone la entidad y busque ayuda, "porque tiene un problema que no puede controlar".

"A Araujo le pasa algo con lo que no puede. No deja de ser una persona a la que seguramente habrá que ayudar, no hay otra. Todos le podemos crucificar, pero seguramente él no es consciente de la situación que vive ni seguramente él solo puede solucionar el problema que tiene. Seguramente necesitará ayuda", desveló Setién.

El técnico se ha declarado consciente de que algunos de los jugadores que irán hoy a la grada seguramente le "ayudarían a ganar el partido" ante el Deportivo, pero defiende que resulta mejor "ir todos juntos que por separado" y precisa que su decisión tiene el respaldo del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.

Entre los sacrificados, es probable que se encuentre uno de los puntales del equipo, Jonathan Viera, dado que el técnico reveló ayer que durante esta semana ha tenido que enviarlo "al rincón de pensar" por su comportamiento. El preparador montañés fue claro en la rueda de prensa: "Pasan cosas extrañas, como que se hayan lesionado varios jugadores con problemas musculares, otros que se han tenido que retirar del entrenamiento... son cosas que no deberían pasar, pero pasan, y no hay una causa para explicarlas".