Final anticipada en Lugo para el Iberia Toscal

El Tenerife Iberia Toscal se trasladó a tierras gallegas para disputar el encuentro de la decimosexta jornada de la Segunda División del fútbol sala nacional, que le enfrentará al Prone Lugo F.S. El combinado insular, con varias bajas, tratará de acabar con la dinámica negativa que lleva arrastrando en las tres últimas jornadas ligueras, de las que no ha conseguido arrancar ni un solo punto, a pesar del buen juego mostrado especialmente en los encuentros lejos de la isla. Será ante un rival de la zona de baja de la tabla, con cuatro puntos sobre el descenso.

Prone Lugo, por su parte, intentará sanar las heridas obtenidas en la visita a la cancha del UMA Antequera, tras un contundente marcador de 6-0 en su contra, sumando once jornadas sin vencer. Dato que le ha llevado a la penúltima posición. Se han desplazado hasta la ciudad lucense Adrián Castro, Aythami, Pablo, Ramón, Joseba, Guille, José Luis Gomis, Nauzet y Adrián Pérez, junto a la vuelta de Josué Cancio y el portero Adán Casanova. Estos últimos debutantes en convocatoria. Una final para ambos conjuntos, en el que se puede abrir brecha o apretar la zona baja de la competición. El choque comenzará a partir de las 15:00 horas y se podrá seguir en directo desde el canal de youtube del equipo gallego.

Josué Cancio se estrena en la convocatoria, el ala-pívot se muestra contento con su rápida adaptación al sistema de Óscar García Poveda. "La plantilla es casi la misma del año pasado, todos me han recibido bien y estoy muy cómodo". Josué vuelve a la isla para aportar la veteranía y experiencia que ha faltado en momentos puntuales de la temporada.

Tras disputar la fase previa de la UEFA Futsal Cup con el Lynch de Gibraltar, Josué no tuvo suerte en Italia. Después de varias semanas entrenando en Tenerife, se muestra "Con muchas de tener minutos en Lugo, prácticamente no he podido jugar en estos últimos meses". Respecto al objetivo del equipo "salvarnos, es lo imprescindible ahora mismo. Y en el plano individual poder aportar lo máximo posible"

De la escuadra tinerfeña destacó el olfato goleador de Joseba Yenes, la vital aportación del capitán Pablo o el estado de forma de José Luis Gomis, que el pasado sábado demostró ser un seguro bajo los palos.