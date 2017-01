El derbi tinerfeño llega al Pablos Abril

El Pablos Abril de Taco acogerá una nueva y emocionante cita del voleibol tinerfeño. Este sábado, a partir de las 19:30 horas, el Fígaro Peluqueros recibirá la visita del Aguere Tenerife en el que será el segundo derbi insular de la temporada de la Superliga Iberdrola. Tras sus últimos tropiezos, las blanquiazules buscarán rearmarse para superar con éxito el que, a buen seguro, será un disputado choque.

Después de su eliminación por la mínima de la Challenge Cup (3-2) y su derrota ante el todopoderoso Naturhouse Ciudad de Logroño (1-3), las leonas de Taco intentarán por todos los medios reconciliarse con la victoria con el inestimable apoyo de su afición y conseguir tres puntos que las afiance en la segunda posición de la tabla. No obstante, el técnico del Fígaro, David Martín, advierte del peligro de un potente rival y considera que no será fácil volver a repetir el resultado de la primera vuelta (1-3).

"El Aguere está realizando un gran trabajo, tiene jugadoras de relevancia en su plantilla y es un equipo a tener en cuenta en la lucha por el título. Será un encuentro complicado pero estamos entrenando con mucha intensidad, las chicas cada vez se encuentran mejor y buscaremos imponer nuestro trabajo desde el inicio para así lograr una deseada victoria. Animamos a todos a acudir al Pablos Abril y disfrutar de un bonito espectáculo de este deporte".

Por su parte y tras la jornada de descanso, el Aguere Tenerife buscará ante el Fígaro Peluqueros volver a la senda del triunfo y repetir la buena imagen dada en Logroño, a pesar de la derrota, en el primer partido de la segunda vuelta. El equipo de Ambrosio González ha entrenado con muchas fuerzas durante toda la semana, todas las jugadoras estarán disponibles para intentar la victoria en la siempre difícil cancha del Pablos Abril.

Las aurinegras volverán a encomendarse a su buen juego, hecho que les ha otorgado también la clasificación para la Copa de la Reina. Importante será el trabajo en defensa para contrarrestar el fortísimo ataque blanquiazul. La aportación de las centrales, tanto en ataque como en bloqueo, unido a los buenos números en recepción, serán los principales argumentos para sumar una nueva victoria. Ambrosio González espera un partido "muy complicado y diferente al de la primera vuelta. Nosotros venimos con más rodaje que en el encuentro disputado en el Ríos Tejera y creo que con las fuerzas más igualadas. El parón navideño no nos ha venido bien, ya que ha cortado nuestro gran momento, pero debemos volver a mentalizarnos y competir al máximo. El Fígaro Peluqueros parte como favorito, jugando en una cancha donde solo Logroño ha logrado vencer. Nuestro objetivo es mantener la igualdad e intentar desequilibrar el partido en los últimos compases".