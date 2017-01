El Cruz Santa no se obsesiona con el retorno a la Tercera División

El Cruz Santa se ha posicionado como uno de los firmes candidatos a pelear por los puestos de cabeza de la Preferente tinerfeña. Los pupilos de Antonio Luis mantienen el pulso al coliderato que comparten, en estos momentos, Unión Güímar y Glassydur Icodense. La escuadra de La Suerte no se obsesiona con el retorno inmediato al grupo canario de la Tercera División. Sin embargo, en los realejeros existe la ilusión de llegar a las últimas jornadas de la competición interinsular, con opciones reales de ascenso.

El técnico Antonio Luis resaltó la gran temporada que está realizando el Cruz Santa: "Cuando formamos la plantilla, nuestro objetivo no era otro que salvar la categoría lo antes posible. Éramos un equipo recién descendido y adaptarte a una nueva competición no es fácil. Conseguimos mantener la base de las últimas campañas e incorporamos a jugadores de la casa. Esa simbiosis es la que nos ha permitido engancharnos al grupo de cabeza".

El preparador realejero no esconde la ilusión que existen en el club ante un posible ascenso, aunque no se obsesionan con ello: "Es muy ilusionante poder volver a esa extraordinaria categoría de la que disfrutamos la temporada pasada. Sin embargo, no nos quita el sueño. Vamos a ver hasta donde podemos llegar. Estoy seguro de que si nos plantamos en las últimas jornadas con opciones de pelear por la promoción, competiremos como el que más. Debemos tener los pies en el suelo y nuestro objetivo no puede ser otro que mantenernos en las posiciones altas de la clasificación".

Antonio Luis valoró el nivel mostrado por el equipo en el último enfrentamiento ante el Puerto Cruz: "Se dio el partido que preveíamos. Fue muy intenso, con mucha disputa de balón. Además, las acciones a balón parado fueron determinantes porque el conjunto portuense marcó sus dos goles con dos remates de cabeza de Kiko Ratón. Creo que fuimos superiores, a excepción de los últimos quince minutos, donde el rival pudo llevarse la victoria. El reparto de puntos fue lo más justo y nos marchamos contentos de un campo tan complicado como es El Peñón".

Próximo rival

Cuestionado por el encuentro de este domingo ante el San Lorenzo, el técnico del Cruz Santa manifestó que "nos veremos las caras con uno de los equipos más fuertes a domicilio. Cuentan con una de las mejores plantillas, de ahí que al principio se les colocara como una de las principales escuadras a pugnar por el ascenso. Si queremos ganar tenemos que ser fieles a nuestro estilo. Llevamos ya tres jornadas sin sumar de tres y tenemos que cortar con esta racha. El rigor defensivo y nuestra capacidad para sorprenderles en las acciones ofensivas serán determinantes".

Por último, Antonio Luis agradeció a la afición su apoyo incondicional: "No tengo palabras para calificar a los muchos seguidores que acompañan siempre al Cruz Santa. Es un privilegio poder contar con ellos porque en los malos momentos nos empujan siempre a revertir esa situación. La afición y la cantera son los mejores activos con los que cuenta la entidad de La Suerte".