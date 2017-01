Twitter no tiene piedad con las enzimas de Sergio Araujo

Las explicaciones ofrecidas vía Twitter por Sergio Araujo a su nuevo su positivo al volante, el tercero desde que juega en España, atribuyéndolo al sueño de sus enzimas le han convertido durante varias horas en tendencia en la red en toda España y en diana de numerosas sátiras.



La Guardia Civil sorprendió este miércoles 18 de enero al jugador argentino a las 8.30 horas de la mañana cuando conducía de camino al entrenamiento con una tasa de alcoholemia de 0,32 miligramos por litro de aire espirado, lo que le ha valido una denuncia administrativa por infringir el Código de Circulación (los niveles por debajo de 0,60 no constituyen delito contra la seguridad del tráfico).



Esta es la tercera vez que "El Chino" comete este tipo de infracciones en España. En 2013, fue hallado culpable de un delito contra la seguridad del tráfico por un Juzgado de Barcelona, cuando jugaba con el filial del Barça, y hace solo dos meses, en noviembre, fue condenado de nuevo por negarse a pasar una prueba de alcoholemia en Gran Canaria tras haber dado positivo en el test indicativo.



De hecho, Araujo está condenado en estos momentos a nueve meses de cárcel y dos años sin poder conducir como consecuencia de esos últimos hechos, aunque la sentencia todavía no es firme.



La difusión de su nuevo positivo ya le catapultó a primer hora del miércoles a la lista de los 10 asuntos más comentados en Twitter en España, pero fue a partir de la tarde cuando su nombre se convirtió en la tercera palabra más mencionada, coincidiendo con su decisión de publicar en su cuenta @Sergioa_24 sus explicaciones.





@Sergioa_24 Yo te creo Sergio.

Yo el día que vi un unicornio en el pasillo creo que también fue por las enzimas estás. „ ADRIÁN (@adry_Aparicio) 18 de enero de 2017



@Sergioa_24 al próximo positivo ya es hat trick, te regalan el alcoholímetro. „ pakekieresaberlo (@posyanotelodigo) 18 de enero de 2017



@Sergioa_24 DIME Q CERVEZA ES ESA Q BEBES CENANDO Y T DURA HASTA POR LA MAÑANA, PA IR A COMPRAR UN PALET Q EL SÁBADO TENGO UN ASADERO???????? „ aday molina (@AdayMolina) 18 de enero de 2017



En un comunicado, Araújo dice estar "cansado" de no poder defenderse y pide disculpas "a quien las quiera aceptar", pero asegura que solo se tomó unas cervezas cenando con unos amigos y se fue a la cama a descansar, porque al día siguiente entrenaba."El test dio positivo, bajo nivel, según me dijo el policía, ya que. Por eso yo conducía, porque estaba bien y así me presenté al club, para entrenar", escribe el jugador, de 24 años.Su comunicado ha sido más de 300 veces redifundido yde otros tuiteros.Pero, sobre todo, le ha convertido en: "Tengo más sueño que las enzimas de Sergio Araujo", escribía esta mañana un usuario de la red; "No es lo mismo que te duermas con una tajada encima que las enzimas se duerman", apunta otro; "Araujo, futuro Nobel por el descubrimiento de las enzimas narcolépsicas", pronostica un tercero; "Las enzimas de Sergio Araujo inician su tratamiento en Alcohólicos Anónimos, mientras el delantero de la UD entrena con normalidad", remacha un cuarto; "Las enzimas se duermen. Sergio Araujo, futbolista y pensador", resume otro más.Es solo una muestra de la multitud de comentarios que el jugador ha suscitado en las últimas horas en la red a la que recurrió para explicarse, donde además proliferan los "memes" sobre el asunto, algunos de ellos con caras de otros famosos sorprendidos en momentos etílicos, con el lema "Ya decía yo que eran las enzimas".Y por cierto, las responsables del metabolismo del delantero de la UD Las Palmas ya tienen su propia cuenta en Twitter: @enzimasdelchino, que han debutaDO la pasada medianoche en el mundo digital con este mensaje: "Nos acabamos de levantar".