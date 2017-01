Jairo inicia una nueva etapa sin cerrar las puertas al representativo

Jairo Izquierdo tomó ayer a primera hora el vuelo con el que inició "una nueva etapa" en su carrera profesional, ya desvinculado definitivamente de la disciplina del Tenerife.

El habilidoso futbolista zurdo había accedido a continuar en la entidad insular tras frustrarse en verano las distintas opciones que estuvieron sobre la mesa para su pase a un club de Segunda División B. Ha sido una situación difícil para él, por cuanto no contaba para el entrenador, que ya le había advertido de la que sería su posición en el grupo.

Jairo, ilusionado por el empeño que ha puesto el Melilla en su contratación hasta final de temporada, había encomendado la resolución de su futuro al agente Joaquín Vigueras, tras poner fin a su relación con la empresa Bahía.

"Me voy con ganas de jugar y sin descartar mi regreso. Ojalá que el Tenerife me esté llamando otra vez en seis meses, o más adelante", verbalizó el caterano, que ya jugó una vez fuera de la Isla. Fue en el Real Murcia y la experiencia no pudo ser más satisfactoria. Ahora quiere recuperar el nivel que le llevó a despuntar en aquella etapa.