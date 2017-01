A Aarón le sorprendió el cambio

Faltaban todavía muchos minutos para el final y Aarón Ñíguez estaba siendo uno de los mejores futbolistas en el Tenerife. Así que fue una sorpresa para el Heliodoro que José Luis Martí determinase su cambio y optase por prescindir de sus servicios, que estaban siendo notables. Ayer, el alicantino admitió que fue el primer extrañado por la decisión del entrenador, que luego le salió bien.

"No voy a negarlo. Creo que estábamos jugando bien y llegando bastante a la portería contraria, pero el míster lo decidió así y se acepta su determinación, por supuesto", apuntó Aarón. "Lo importante es que ganamos y lo fundamental es el bien del grupo", razonó el ex del Elche, que formará parte con total seguridad del once para el siguiente duelo (este sábado, 17:00 horas) frente al Córdoba. Por fin ha alcanzado su mejor nivel y de su capacidad para desequilibrar se está aprovechando el conjunto. "Jornada a jornada, el equipo va creciendo y esa es la línea a seguir", anota el centrocampista.

En cuanto al choque venidero de este fin de semana, verbaliza Ñíguez que no hay otro propósito que la victoria. "Ganar el sábado es hacer lo que nos toca. Al final, en cada partido buscamos los tres puntamos. Estamos en una buena dinámica y podríamos crecer mucho más si vencemos al Córdoba, pero no miramos más allá", dice el profesional blanquiazul, consciente de que un solo punto separa al representativo de la zona noble. "Si ganásemos otra vez, nos podríamos poner arriba", sugiere.

Tras un arranque con dudas y lejos de sus mejores prestaciones, Aarón se va viendo a tono. "Me voy encontrando bien, mejor que antes. Estoy muy a gusto en el equipo y mi objetivo es mejorar mi rendimiento con el paso de las jornadas. Me gustaría ser lo más determinante posible", se plantea el futbolista, que llegó al Tenerife proveniente del Sporting de Braga con el fin de hacer "grandes cosas". Lo que no esperaba es que el devenir de la competición trajese noticias desagradables. Como el adiós de Crosas, con quien mantenía una excelente relación.

"Marc es un gran amigo mío y es una lástima que se tenga que ir. Formaba parte de un grupo muy bueno y le deseamos lo mejor. También le damos las gracias por todo, lo mismo que a Jairo. Son jugadores que no han tenido el protagonismo que seguramente les habría gustado", responde Aarón.

Ayer, además, se pronunció con respecto a otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, las promociones activadas por el representativo para abaratar el acceso al Heliodoro y fomentar una afluencia notable de espectadores al campo. "Ahora tenemos una iniciativa positiva y los jugadores intentaremos darles motivos a los aficionados para que acudan a apoyar", dijo. "Yo hago un llamamiento porque con ellos será mucho más fácil conseguir un triunfo que sería importantísimo. Yo siempre me he sentido apoyado por la afición y, junto con ellos, será más fácil que consigamos el objetivo", enunció, sin hablar abiertamente del play off.

Por último, elogió al Córdoba, próximo rival, y advirtió de que habrá dificultades para lograr los tres puntos por segunda vez consecutiva. Casi ningún equipo de la categoría ha hecho pleno cuando ha afrontado dos compromisos seguidos en el Heliodoro, pero lo intentará el Tenerife este sábado. "Sabemos la filosofía que tiene el contrincante y sabemos que te exigen hasta el límite, pero sobre todo tenemos que mirarnos a nosotros mismos; nuestro buen momento es la principal baza que tenemos", cerró.