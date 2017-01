Vero Matoso: "El Clarinos será más sólido en la segunda vuelta"

La pívot del Clarinos Ciudad de los Adelantados Verónica Matoso fue una de las destacadas en la victoria del equipo el domingo en la pista del Instituto Fertilidad Air Europa. "Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nos preparamos bien durante toda la semana, y aunque durante el partido tuvimos momentos muy buenos y otros no tanto, finalmente supimos contrarrestar su juego para ganar. Estamos muy contentas de comenzar la segunda vuelta así", dijo la conejera.

El doble-doble de la interior, autora de 14 puntos y 15 rebotes para 23 créditos de valoración, la convirtieron en una de las jugadoras más destacadas del choque junto a la base Gema García, integrante del quinteto ideal de la jornada. Matoso reconoce sentirse "satisfecha siempre que se gane" y ella "salga con buenas sensaciones". "Ahora tengo el plus de que me he recuperado de la lesión que venía arrastrando y ya he podido jugar estos dos últimos partidos sin dolor", explicó igualmente. "Tenemos una muy buena plantilla y, cuando estamos todas, se nota. Por eso pensamos en una segunda vuelta en la que el equipo sea aún más sólido de lo que ha demostrado hasta ahora, para llegar en las mejores condiciones posibles al final de la temporada y lograr terminar entre los cuatro primeros clasificados", concluye Matoso.'