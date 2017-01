El Obradoiro regresa al trabajo con la mente en el duelo del sábado

Mientras el Iberostar Tenerife tenía la mente puesta en su duelo de la BCL de anoche, su rival liguero de la próxima jornada (sábado 21 a las 19:00 horas), el Rio Natura Monbus Obradoiro, regresó a los entrenamientos en Fontes do Sar. Los gallegos afrontarán este choque casi como una final, toda vez que las cinco derrotas seguidas que acumulan los de Moncho Fernández les han hundido en la penúltima plaza. Desde la undécima jornada, cuando doblegaron al Joventut (80-67), no ganan los santiagueses, que para el duelo del fin de semana no dispondrán ni de Alberto Corbacho ni de Osvaldas Matulionis, otro de sus exteriores, ambos lesionados.