Araujo reconoce que anoche bebió unas cervezas

"Cansado de no poder defenderme". Así comienza en su cuenta de Twitter Sergio Araujo sus explicaciones sobre lo sucedido este miércoles por la mañana en el punto kilométrico 5 de la Gran Canaria-3, la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas reconoce en el tuit que anoche bebió unas cervezas para explicar su positivo en el control de alcoholemia que le practicó la Guardia Civil cuando se dirigía al entrenamiento a Barranco Seco, sobre las 9.30 horas.



"Anoche cené con mis amigos, como ho hacen ustedes. Tomé unas cervezas. Me fui a dormir para hoy presentarme en mi lugar de trabajo, y entrenar con mis compañeros. Hoy a la mañana me levanté, yendo al club, al lado mío circulaba una camioneta de la Guardia Civil. Me piden que me haga a un lado y yo lo hice", reconoce.