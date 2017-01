Vidorreta: "Nos ha tocado el peor rival posible"

Txus Vidorreta no andaba muy contento por el emparejamiento que le ha tocado en suerte a su equipo en la Copa de Vitoria. "Creo que de los rivales que nos podían tocar, que todos eran fuertes, nos ha tocado el más fuerte", explicó el preparador canarista. "Se trata del equipo que además es el organizador de la competición y que, aunque no parta como cabeza de serie, es uno de los grandes favoritos desde el principio. Por lo tanto no hemos tenido fortuna en el sorteo pero vamos a ir con la misma ilusión que tendríamos contra cualquier otro rival con el fin de hacer nuestro mejor baloncesto y poder empezar así a pensar en el segundo encuentro", añadió el responsable del banquillo aurinegro. Para Vidorreta este cruce "no tiene nada que ver con la Liga Endesa". "Pero la Copa es una competición completamente distinta, aunque es verdad que Vitoria se nos ha dado bien en las últimas temporadas, tanto al club como a mí, logrando triunfos importantes, pero repito, seguro que este cruce será un partido completamente distinto al encuentro que disputamos hace un par de meses", concluyó.