Iñaki, más de un mes de baja

José Luis Martí ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo relacionado con la disponibilidad de sus jugadores. Cuando parecía que el técnico balear por fin podría contar con todos sus efectivos para iniciar la segunda vuelta del campeonato, se ha conocido que la lesión que se produjo Iñaki Sáenz mientras calentaba el pasado sábado durante el partido que el Tenerife disputó ante el Real Zaragoza es más grave de lo que se preveía.

El futbolista riojano fue sometido ayer a una ecografía muscular en Hospiten Rambla cuyos resultados confirmaron que el lateral blanquiazul padece una rotura en el gemelo derecho. Lo que significa, como se informa en el parte médico que facilitó ayer el club chicharrero, que el jugador permanecerá entre cinco y seis semanas de baja, aproximadamente.

Se trata de un relativo revés para el representativo, en el que Iñaki no había actuado como titular en los últimos partidos, si bien es verdad que ha sido utilizado en numerosas ocasiones en lo que va de campaña. De hecho ha disputado un encuentro más que Camille, con el que rivaliza por el puesto de lateral izquierdo. Lo que sí supone es cierto riesgo, ya que el zaguero galo ha padecido problemas físicos que, incluso, le han impedido participar en algunos encuentros.

Hasta el momento, se consideraba el flanco izquierdo de la defensa perfectamente cubierto, a tenor del buen rendimiento que tanto Iñaki como Camille han venido ofreciendo. Ahora, habrá que confiar en que en el próximo mes el francés no se lesione o reciba una tarjeta roja, dado que en ese caso Martí tendría que improvisar una solución. Raúl Cámara, habituado en el Tenerife a jugar también en el lado izquierdo, sería el principal candidato para cubrir esa posición en el caso de que Camille no pudiera ser alineado, por cualquier motivo, este próximo mes. Si el entrenador del Tenerife se viera en esa tesitura y eligiera al madrileño para jugar en la izquierda, Edu Oriol, que no participa en liga desde la segunda jornada, tendría la oportunidad de regresar al once. Otras alternativas menos probables son las de colocar a un central como lateral.