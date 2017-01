Vidorreta: "Nos ha tocado el peor de los rivales posibles"

A Txus Vidorreta no le ha convencido la suerte de su equipo en el sorteo de la Copa del Rey celebrado en Vitoria en la mañana de este lunes. A los isleños les ha tocado en suerte medirse en cuartos de final con el anfitrión Baskonia. "Creo que de los rivales que nos podían tocar, que todos eran fuertes, nos ha tocado el más fuerte", explicó tras realizarse los emparejamientos correspondientes a los cuartos de final de la cita que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de febrero. "Se trata del equipo que además es el organizador de la competición y que, aunque no parta como cabeza de serie, es uno de los grandes favoritos desde el principio. Por lo tanto no hemos tenido fortuna en el sorteo pero vamos a ir con la misma ilusión que tendríamos contra cualquier otro rival con el fin de hacer nuestro mejor baloncesto y poder empezar así a pensar en el segundo encuentro", añadió el responsable del banquillo aurinegro.

Para Vidorreta el cruce a jugar el jueves 16 de febrero "no tiene nada que ver con la Liga Endesa", en la que los aurinegros ganaron 72-73 gracias a un palmeo final de Beirán. "Pero la Copa es una competición completamente distinta", señala, si bien no esconde la realidad suya particular y también la canarista en sus últimas visitas al Buesa Arena. "Vitoria se nos ha dado bien en las últimas temporadas, tanto al club como a mí, logrando triunfos importantes, pero repito, seguro que este cruce será un partido completamente distinto al encuentro que disputamos hace un par de meses", dijo al respecto, antes de insistir en la condición de favorito de su oponente en cuartos. "Insisto que pese a ser cabezas de serie por el magnífico trabajo que realizamos a lo largo de la primera vuelta es el Baskonia el claro favorito, por tradición, por plantilla, por presupuesto y por ser el organizador", concluyó.

Por su parte, Sito Alonso, entrenador del Baskonia, era la otra cara de la moneda. "La verdad que del sorteo esperábamos dos rivales, uno era Valencia y el otro el Iberostar Tenerife, porque contra los dos hemos perdido y con los dos teníamos especial ilusión de hacer mejor papel que el realizado en la Liga Endesa. Finalmente ha sido el Iberostar y sabemos de la dificultad que entrañan porque han hecho un baloncesto fantástico en esta primera vuelta, como ya demostraron su nivel en al segunda parte de la pasada temporada", explicó el técnico madrileño. Alonso también recordó "lo bien que se le da al Iberostar el venir a Vitoria" y calificó esta competición como "un reto más" para el que él y su plantilla están "supermotivados". "Todavía falta bastante tiempo y nos quedan muchas cosas por delante, pero cuando llegue el momento nos prepararemos de la mejor forma posible para dar un nivel competitivo acorde al de las ganas que tenemos de jugar este partido", señaló por último.