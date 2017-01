El Mensajero supera al Amorebieta y se aleja de la zona de descenso

El Mensajero se llevó los tres puntos ante el Amorebieta. No obstante, los locales acabaron pidiendo la hora. Los palmeros se alejan del descenso, una zona roja de la que no pueden salir los que visitaron ayer el Silvestre Carrillo.

Primeros minutos de intensidad por ambas partes, con algo más de control por parte de los rojinegros. Tras el primer cuarto de hora no se había registrado ninguna ocasión clara de gol. Se notaba que había muchas cosas en juego y por eso ambos conjuntos salieron muy pendientes de no ceder ni un metro, de no dar facilidades al contrario. No obstante, se seguía echado en falta algo de pausa.

Mediado el periodo inicial, en el primer saque de esquina de la mañana, Moreno aprovechaba para adelantar a los palmeros, en un tiro desde fuera del área aprovechando un rechace y tras rozar un rival. En la siguiente acción, Ale González fue objeto de un claro penalti, que sin embargo el colegiado pasó por alto.

El Amorebieta tenía que reaccionar y reaccionó, basando sus acciones de ataque en balones colgados al área para intentar hacer valer la mayor envergadura de sus hombres.

Goñi protagonizó el primer acercamiento de los visitantes, aunque posteriormente el juez de línea señalaría fuera de juego. En cualquier caso fue un aviso de las intenciones de los hombres de Aitor Larrazabal, que cada vez llegaban con más asiduidad a la meta de Ione Puga.

Pero Gabi Ramos, sin dejarla caer y en otra acción a balón parado, anotó el 2-0, dando más tranquilidad si cabe a los de la Isla Bonita. A renglón seguido, en el área local, se veía otro penalti claro en un empujón sobre Orbegozo, que el colegiado tampoco señaló. Con marcador de 2-0 se llegaría al descanso gracias a un Mensajero pleno de efectividad, pues convirtió sus dos únicas claras ocasiones hasta entonces.

La segunda mitad arrancó con ocasión para los anfitriones, pero Alex Cruz no concretó el tiro y el balón se fue alto. Luego Rayco tampoco lograba disparar entre los tres palos después de una nueva falta. El Amorebieta ejercía un dominio que dejaba huecos para que los locales pudiesen salir a la contra.

No sufría el equipo de Jaime Molina en esta fase del choque, que triangulaba bien ante la presión ejercida por los vascos.

El preparador visitante movió el banquillo al cuarto de hora, dando entrada a Javi Rodríguez y Koldo Obieta. Sin embargo lo que llegó fue el 3-0 en acción personal de Ale González. El jugador cedido por el CD Tenerife se fue de cuantos rivales le salieron al paso para firmar el golazo de la mañana.

Para entonces parecía evidente que los locales estaban cuajando su mejor partido de la temporada, dando una gran sensación de equipo, de saber competir. El Amorebieta dejaba muchos espacios y los rojinegros los aprovechaban.

El conjunto visitante firmaba su primer tanto pasada la media hora de esta reanudación cuando Garmendia aprovechaba un desajuste defensivo. Tras el gol el Amorebieta se fue con todo arriba, anotando el 3-2 por mediación de Rubén en el 90. La emoción fue máxima al final. Ya en tiempo de alargue la tuvo Vianney para el 4-2, pero su tiro dio en el larguero.